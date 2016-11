Geflügel muss drin bleiben Die Stallpflicht trifft besonders Gänse- und Entenhalter im Landkreis. Aber auch Zuchtvereine können nicht ausstellen.

Ausgehverbot herrscht seit dieser Woche für die rund 600 Gänse im Gablenzer Zuchtbetrieb der Prohav Halbendorf. Am Montag hat das sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz eine landesweite Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Abteilungsleiterin Heike Flieger sieht die Vorsorgemaßnahme nicht nur positiv. Wegen des beschränkten Platzes seien die Einstallungen für die Tiere eine Quälerei. Von den Einstallungen sind in der Region auch die rund 40 000 Hühner im Lodenauer Betrieb des Großenhainer Geflügelhofes betroffen. „Wir wollen in jedem Fall verhindern, dass der Erreger der Geflügelpest in unsere Bestände kommt“, sagt Geschäftsführer Fabian Riedel. Das will auch Heike Flieger. Die 8 500 Legehennen auf ihrem Geflügelhof in Gablenz sind jedoch immer im Stall.

Nicht jeder darf mehr in die Ställe

So darf nur noch das dafür vorgesehene Personal in die Ställe, Fremde oder Besucher werden nicht mehr hineingelassen. Zudem müssen die Fahrer die Reifen ihrer Lkw desinfizieren, bevor sie in das Betriebsgelände rollen, um die Eier abzuholen. Im Gegensatz zu Heike Flieger hat Fabian Riedel nicht die Befürchtung, dass es den Hühnern zu eng wird, wenn sie 24 Stunden im Stall bleiben müssen. „Unsere Ställe sind groß genug für den Bestand, den wir haben.“

Platzprobleme gibt es vor allem bei den Haltern von Gänsen und Enten, die mit Blick auf die Weihnachtszeit große Bestände in ihren Betrieben haben. Mario Steinert vom gleichnamigen Geflügelhof in Diehsa sagt, dass es für die Tiere jetzt mehr Stress bedeutet, wenn sie den ganzen Tag im Stall zubringen müssen. „Die Produktion geht aber weiter wie bisher, darauf hat die Stallpflicht keine Auswirkungen“, erklärt der Geschäftsführer. Das Federvieh umfasst auf dem Diehsaer Geflügelhof aber nicht nur Gänse und Enten. Puten und Perlhühner sowie Hühner, Wachteln und Tauben werden dort ebenso gehalten. Auch diese Tiere müssen nun rund um die Uhr ein Dach über ihren Köpfen haben.

Natürlich hoffen besonders die Eierproduzenten, dass es bei der einen toten Wildente bleibt, die mit dem Pest-Virus im Landkreis Leipzig gefunden wurde. Sollten weitere Verdachtsfälle dazukommen, würde auch die Stallpflicht länger bestehen. Erschwerend kommt hinzu, dass jetzt die Zeit der Wildvogelzüge ist. Da könnte es zu finanziellen Einbußen kommen, da die Eier dann nicht mehr mit dem Etikett „Freilandhaltung“ zu verkaufen sind.

Nachteile für die Hobby-Züchter

Die Geflügelpest hat noch andere negative Auswirkungen. So beispielsweise auf den Kleintierzüchterverein Mücka-Hohendubrau. Dieser bereitet seine Kleintierausstellung für dieses Wochenende im Gebelziger Dorfgemeinschaftshaus vor. Vereinsvorsitzender Frank Hahn erklärt, dass dieses Mal nur die Zuchterfolge bei den Kaninchen gezeigt werden. „Die Stallpflicht verbietet das Ausstellen von Geflügel, daran müssen wir uns halten.“ Das gleiche Los trifft auch den Rassegeflügelzüchterverein Reichenbach und Umgebung 1877. Die rund 300 Tauben, Hühner und anderes Geflügel, die der Verein zu seiner 94. Leistungsschau am Wochenende im Dorfmuseum Markersdorf zeigen wollte, bleiben bei ihren Züchtern daheim. Am Dienstagnachmittag kam die Absage von amtlicher Seite. „Einen Ersatztermin in diesem Jahr gibt es momentan nicht.

Ohrenbetäubendes Geschnatter

Die 800 Gänse und 500 Enten von Helmut Zachmann tummeln sich eigentlich tagsüber auf der Wiese. Jetzt musste der Landwirtschaftsbetrieb die Tiere einstallen. Das sind die Vögel nicht gewohnt. Es ist laut im Stall. Aus Hunderten Kehlen schwillt ohrenbetäubendes Geschnatter. Die Gänse wollen an die frische Luft. „Ich denke nicht, dass die vor Weihnachten wieder raus dürfen“, sagt der Markersdorfer. Grund dafür ist der Ausbruch der Geflügelpest. Erfahren hat der Betrieb erst über die Zeitung von der Stallpflicht. Die Ämter hätten nicht darüber informiert, so der 65-Jährige. Dabei sei das doch in Zeiten von Internet und E-Mail heutzutage auf schnellem Wege möglich, kritisiert der Landwirt.

Kein Verdachtsfall im Landkreis

Auch wenn es im Landkreis Görlitz bisher keinen Verdachtsfall auf den Virus gibt, wie Pressesprecherin Marina Michel auf Nachfrage der SZ bestätigt, müssen die Vögel drinbleiben. Für Helmut Zachmann kein Grund zum Jubeln: Der Stress für die Tiere, die den freien Auslauf gewohnt sind, sei groß. „Früh wollen sie wieder auf die Wiese“, sagt er. Im Extremfall führe der Stress und die Enge dazu, dass sich die Vögel gegenseitig an die Federn gehen und heftig beißen. Fließe Blut, könne es sogar passieren, dass sich die Vögel tothacken. In den ersten beiden Tagen ist das noch nicht passiert. Aber Zachmann befürchtet, dass es so kommt. „Ich rechne mit finanziellen Verlusten.“

Die Stallpflicht betrifft derzeit alle Geflügelhalter. Darauf verweist Kreissprecherin Marina Michel. „Die Halter selbst sind damit gesetzlich verpflichtet, diese Aufstallung umfassend umzusetzen. Das wird gegebenenfalls vom Veterinäramt überprüft“, heißt es vonseiten des Landkreises. Allerdings reagieren die Länder unterschiedlich auf die Bedrohung. Brandenburg hat bisher noch keine Einstallungspflicht verfügt. „Mir liegen dazu bisher keine Informationen vor“, so Heike Flieger von der Prohav Halbendorf. Während für ihre 600 Gänse in Gablenz Stallpflicht gilt, dürfen die 1 000 Gänse im Betriebsteil Jämlitz weiter draußenbleiben. Jämlitz liegt nur wenige Kilometer entfernt, jedoch in Brandenburg, nicht in Sachsen.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung gibt indes Entwarnung für die Menschen. Denn Infektionen des Menschen mit dem Virus H5N8 sind bisher nicht bekannt. „Eine Übertragung des Erregers über infizierte Lebensmittel ist theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich“, teilt die Behörde mit.

