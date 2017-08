Geflüchteter Sträfling festgenommen Zivilbeamte entdeckten den Radebeuler Mike Welzel in Weistropp, Gemeinde Klipphausen. Die viertägige, groß angelegte Suchaktion ist damit beendet.

zurück Bild 1 von 4 weiter Hier wurde der Gesuchte festgenommen. © T. Plunert Hier wurde der Gesuchte festgenommen.

Polizeieinsatz am Mittwochmorgen an der Total-Tankstelle in Cossebaude.

Polizeifahrzeuge stehen auch an der Brückenzufahrt in Niederwartha.

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen an den Abfahrten entlang der B 6 – hier am Abzweig vom Elberadweg nach Constappel.

Der wegen versuchten Totschlags gesuchte Mike Welzel aus Radebeul (43) ist gefasst worden. Polizeibeamte nahmen den Mann am Dienstag Vormittag in Weistropp (Klipphausen) in der Nähe des Sportplatzes fest. Das teilte die Polizeidirektion Dresden mit.

Bereits am Morgen erhielt die Polizei den Hinweis, wonach der Mann mit einem BMW an der Total-Tankstelle in Dresden-Gohlis von einer Kassiererin gesehen wurde. Eine Überprüfung der Bilder der Überwachungskamera ergab, dass es sich zweifelsfrei um Gesuchten handelt. Dabei wurde ebenfalls bekannt, dass der BMW mit einem Pirnaer Kennzeichen versehen war.

Die Dresdner Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

10.33 Uhr stellten Polizeibeamte den beschriebenen BMW an einem Grundstück am Rande von Weistropp fest. Der 43-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Wagen. Beamten machten den BMW zunächst fahruntüchtig und suchten die nähere Umgebung ab. Abschließend suchten sie im Ortskern und konnten den 43-Jährigen 10.58 Uhr stellen. Die Zivilbeamten überraschten den Mann und überwältigten ihn widerstandslos. Bei seiner Festnahme hatte er keine Waffe bei sich. Nach ihr wird noch gesucht.

Der Mann wurde festgenommen und befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen den 43-Jährigen wegen versuchten Todschlags dauern an. Damit ist eine viertägige aufwändige Suchaktion der Polizei und des SEK über drei Landkreise und die Landeshauptstadt jetzt beendet. (SZ)

