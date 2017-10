Gefiederte Gäste am Hafterteich Ungewöhnliche Besucher ließen sich in der Nähe der Bundesstraße B 170 bei Oberhäslich nieder. Was sie dort wohl wollten?

Silberreiher wie dieser landeten auf der Wiese am Hafterteich.

Graureiher suchten bei Oberhäslich nach Fischen und Mäusen.

Zwischen Hafterteich und Oberhäslich bot sich in den vergangenen Wochen ein spektakulärer Anblick: Schätzungsweise hundert Vögel, ähnlich groß wie Störche, aber mit hellem Gefieder, saßen dort weithin sichtbar in den Baumkronen oder stakten mit ihren langen Beinen über die weitläufige Wiese.

Am Hafterteich wurden Graureiher und bis zu 24 Silberreiher beobachtet, erklärt Birgit Hertzog, Leiterin des Umweltamtes im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Reiher fühlen sich auf der Wiese nahe der Bundesstraße wohl. „Der Verkehr auf der B 170 stört die Reiher nicht. Dazu ist der Abstand zur Straße groß genug“, so Birgit Hertzog. Die gemähte Wiese biete offensichtlich ausreichend Mäuse als Nahrung.

Ab August kommen viele Silberreiher aus Osteuropa hierher. In der Nähe von Wilsdruff wurde der Ring eines Silberreihers abgelesen, der aus Weißrussland stammt, sagt die Expertin. Silberreiher kommen ursprünglich aus Nordamerika, Vorderasien und Afrika und sind sehr weit verbreitet. In Europa sind sie im Mittelmeerraum zu finden, an der Atlantikküste in Frankreich, in Ungarn, in Weißrussland, der Ukraine, in Polen und im Süden der Niederlande. Der Silberreiher hat in den letzten Jahren offensichtlich einen starken Bestand aufgebaut, weshalb er immer öfter auch in Deutschland zu sehen ist.

In Deutschland brüten jedoch nur sehr wenige Silberreiher. Im äußersten Nordosten der Bundesrepublik gab es 2012 die ersten beiden Silberreiherbruten. Die Jungvögel verlassen ab Juli die Brutgebiete, die Altvögel folgen ab September. Im Erzgebirge können die ersten Exemplare Ende August beziehungsweise Anfang September beobachtet werden. „Die Zahl der einfliegenden Silberreiher steigt häufig bis Oktober, und in Richtung Jahreswechsel sinkt die Zahl wieder stark ab.“ Im Winter sind in der Regel keine Tiere mehr zu sehen. „Unser Gebiet ist also nur Durchzugsgebiet für die Silberreiher, das sie eine Zeit lang zur Nahrungsaufnahme nutzen.“ Auf geeigneten Futterflächen wie frisch gemähten Wiesen oder an Teichen kann es deshalb zu großen Ansammlungen kommen.

Auf dem Speiseplan der Silber- und Graureiher stehen überwiegend Fische und Mäuse. Im Gegensatz zu den Silberreihern brüten viele Graureiher in Deutschland. In Sachsen gibt es etwa 1 400 bis 2 000 Brutpaare. „Hier ist er sowohl als Jahresvogel, Durchzügler und Wintergast zu beobachten“, sagt Birgit Hertzog. Der Graureiher ist in Europa, Ostasien, Indien sowie im östlichen und südlichen Afrika verbreitet.

