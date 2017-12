Gefiederte Gäste am Futterhäuschen zählen Der Nabu Sachsen lädt ein zu Veranstaltungen im Rahmen der Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ ab 5. Januar.

Auch die Blaumeise (Cyanistes caeruleus) wird bei der aktuellen Aktion „Stunde der Wintervögel“ mit dabei sein. © Patrick Pleul / dpa

Landkreis. Die Stunde der Wintervögel am ersten Januarwochenende ist für viele Sachsen mittlerweile ein fester Punkt im Terminkalender. Wie auch in den Vorjahren bietet der Nabu mit seinen Gruppen vor Ort Möglichkeiten, sich über die Wintervögel zu informieren und sich an der Aktion gemeinsam mit anderen Vogelfreunden zu beteiligen.

Bei der letzten „Stunde der Wintervögel“ 2017 gab es eine Rekordbeteiligung: fast 6 800 Vogelfreunde sichteten im Freistaat insgesamt 107 Arten und zählten über 170 000 Vögel. Der Haussperling war der am häufigsten beobachtete Wintervogel, gefolgt von Kohlmeise, Amsel, Feldsperling, Blaumeise, Grünfink, Elster, Rabenkrähe, Saatkrähe und Buchfink.

Veranstaltungen und Mitmachaktionen laden am ersten Januarwochenende zum Mitmachen und Mitzählen ein. So lädt am 6. Januar die Kinder- und Jugendgruppe des Nabu Großdittmannsdorf zur Beobachtung am Futterhaus ein. Die genaue Uhrzeit kann unter Telefonnummer 0352084206 erfragt werden bwz. per Mail unter b.umlauf@fg-grossdittmannsdorf.de. (SZ)

zur Startseite