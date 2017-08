Gefetzt, geruppt, gezogen Laura* kennt viele der Szenebezeichnungen für den Konsum von Crystal Meth. Sie verbrachte viele Jahre im Rausch.

Crystal Meth ist die Mode-Droge Nr. 1. Vor allem im grenznahen Raum zu Tschechien ist sie leicht und preiswert zu haben. Mit Folgen. © Claudia Hübschmann

In der Familie herrscht Unverständnis. Man gibt sich selbst die Schuld. Man gibt den anderen die Schuld. Man gibt Laura die Schuld. Besonders Lauras Mutter versteht das unbändige Verlangen ihrer Tochter nach den weißen kleinen Kristallen nicht. Auch Laura selbst versteht es erst zu spät. Das erste Mal „gecrystelt“ hat sie mit 19 auf einer Party bei Arbeitskollegen. „Das war während meiner Lehrzeit. Schon vorher hatte ich Kontakt mit Drogen, Cannabis war meine Einstiegsdroge. Außerdem hatte ich mit einigen sehr schwierigen Erfahrungen zu kämpfen.“ Ein Bekannter hatte guten Stoff dabei. Also hat sie es einfach mal ausprobiert. Und noch mal. Und noch mal. Und nochmal. Bis das „Ausprobieren“ plötzlich alltägliche Routine war.

Alkohol und Nikotin verdoppeln die Menge an Glückshormonen, Kokain versechsfacht sie, während Crystal für die zwölffache Menge an Dopamin im Gehirn sorgt. Den Rausch beschreibt Laura als unwirklich. „Es ist wie eine Parallelwelt. Du bist dort – und etwas anderes interessiert dich nicht.“ Wenn sie dann drauf war, lag Laura auf einer Matratze in ihrem Zimmer und hat einfach „dieses unbeschreiblich geile Gefühl“ genossen. Sie ist durchgängig auf den Beinen, immer wach und aktiv. Sie muss nicht schlafen, sie muss nicht essen, sie muss nicht trinken. Das unglaubliche Durchhaltevermögen ist eine der attraktivsten Wirkungen von Crystal, sagt sie.

Stoff aus Tschechien

Die Beschaffung war ganz einfach. Einmal kurz über die Grenze nach Tschechien fahren, auf einen gut besuchten Straßenmarkt gehen und beim nächstbesten Stand nach Stoff fragen. „Dann wurde sich misstrauisch umgesehen, ein paar T-Shirts zur Seite geschoben und plötzlich befand sich dort ein magisches Türchen mit einem kleinen Raum dahinter. Pro Gramm etwa 60 Euro. Ganz einfach.“

Weniger einfach war das Beenden ihres Drogenkonsums. Mit einem kalten Entzug und viel Ablenkung schaffte es Laura, ihre dreijährige Abhängigkeit zu überwinden. Den Leuten, die eine potenzielle Gefahr zum erneuten Konsum darstellten, ging sie aus dem Weg und suchte sich ein neues Umfeld. Doch nach sechs Jahren ohne Drogen wendete sich das Blatt wieder. Auf einer Geburtstagsfeier war da wieder jemand, der einige Kristalle zur Stimmungsauflockerung dabei hatte. Und plötzlich wurde auch das zweite „Ausprobieren“ wieder zur altbekannten Routine. „Wieder angefangen habe ich vermutlich aus Stress und Langeweile. Ich war neu hergezogen und kannte niemanden. Ich wollte mich einfach unbedingt wieder in diese Geschwindigkeit von früher zurückversetzen.“ Und das funktionierte anfangs auch ziemlich gut. Essen und trinken wurden wieder zur unwichtigen Nebensache. Das Einzige, was sie konsumierte, waren kleine weiße Kristalle zwischen ihren Arbeitsschichten. Wenn sie grade drauf war und der Rausch sich mit ihren Arbeitszeiten überkreuzte, ließ sie sich wegen Kopfschmerzen krankschreiben. Lauras Leben verlor mehr und mehr an Struktur und verwandelte sich in eine rasante Berg- und Talfahrt. Bergab ging es immer dann, wenn sich plötzlich wieder die trüben Wolken der nüchternen Realität am Horizont blicken ließen.

Freund war auch abhängig

Sobald Laura nicht drauf war, fühlte sie sich „einfach scheiße.“. Ihr fiel es immer schwerer, sich zu konzentrieren, konnte kaum noch Dinge im Gedächtnis behalten und baute Unfälle. Die Wohnung war verschmutzt. Einmal lief die Waschmaschine aus, weil ein Ventil verstopft war. Das Wasser hat sie dann eben einfach mit den umliegenden Wäschebergen aufgewischt, erzählt Laura.

Auch ihr Freund, mit dem sie heute noch zusammen ist, war abhängig. Oft baute er während des Rausches neue Dinge für die Wohnung. Zeichenplatten, Wandregale, Tische. Doch letztendlich stellten sich die meisten dieser Dinge als nutzlos heraus. „Man fühlt sich, als könnte man alles“, sagt Laura, „aber es kommt dann doch nichts dabei heraus.“ Einen gesunden Tagesrhythmus und ein normales Zeitgefühl hatte Laura schon lange verloren. Hinzu kam ein ständiger Verfolgungswahn. Sie fühlte sich beobachtet, hörte Stimmen im Treppenhaus und hatte Wahnvorstellungen. Sie wurde Zeuge von der Gewalt, die oft mit dem Drogenhandel – besonders bei Crystal – verbunden ist. Sie versank mehr und mehr in ihrer Paranoia, wurde depressiv und letztendlich so verzweifelt, dass sie sogar ihr Leben beenden wollte. „Es muss immer erst etwas wirklich Schlimmes passieren, bevor einem die Augen geöffnet werden.“

Doch dieses Mal war etwas anders: Laura war nicht allein. Ihr Freund willigte ein, mit ihr gemeinsam eine Langzeittherapie zu machen. Außerdem war sie schwanger. Während der Therapie brachte sie ihren Sohn zur Welt, einige Jahre später dann einen zweiten Sohn. „Meine Kinder haben mir viel geholfen. Sie waren der Hauptgrund, warum ich unbedingt clean sein wollte.“ Die Zeit in der Klinik während der Langzeittherapie war hart. Die Klinik war eine von den wirklich harten, in der ein straffer, strukturierter Tagesablauf mit Arbeitstherapie und Sportaktivitäten hart durchgezogen wurde. Wer vergaß, einen Magneten mit seinem Namen an einer Wand an den Ort zu schieben, wo er sich grade befand, bekam Strafpunkte. Und wer zu viele Strafpunkte hatte, flog raus.

Zutritt zu einer Parallelwelt

Doch Laura und ihr Freund haben es geschafft. Sie haben in der Therapie gelernt, mit ihrer Sucht umzugehen. Auch in der Diakonie Kamenz erhielt Laura Unterstützung und Rat von der Leiterin Simone Mattukat. „Ich bin Frau Mattukat wirklich sehr dankbar für alles.“

Spurlos vorbeigezogen ist die Sucht jedoch nicht. Besonders wenn Laura gestresst und allein ist oder etwas ihren durchstrukturierten Tagesablauf stört, denkt sie noch an die weißen Kristalle, die ihr Zutritt zu dieser Parallelwelt verschaffen. Aber sie ist nun seit fünf Jahren clean und fest entschlossen, sich nicht wieder von ihrer Vergangenheit einholen zu lassen. Sie will sich eine neue Arbeit suchen, sich niederlassen und ihre Kinder großziehen. Vielleicht sogar irgendwann heiraten. Aber vor allem will sie eins: clean bleiben.

*Namen geändert

Susanna Siwczyk (17) gehört der SZ-Jugendredaktion an. Die Schülerin des Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums schreibt regelmäßig für die Kamenzer Lokalausgabe.

