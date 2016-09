Gefeiertes Gymnasium Tharandts evangelische Bildungsstätte feiert am Wochenende Zehnjähriges. Die Bilanz der Schule kann sich sehen lassen.

Das inzwischen 106 Jahre alte Schulgebäude des Tharandter Gymnasiums wird seit rund 16 Monaten saniert. © Karl-Ludwig Oberthür

Tharandt. Die Schule wächst. Seitdem es das Evangelische Gymnasium in Tharandt gibt, nimmt die Zahl der Schüler dort stetig zu. Am 3. September 2006 fand der Schuleröffnungsgottesdienst in der Bergkirche Tharandt statt. Anschließend wurde das Schulgebäude von 20 Kindern der ersten fünften Klasse belebt. Zehn Jahre später werden dort 318 Schülern unterrichtet. Das Gymnasium ist zweizügig. Und der freie Träger, der Christliche Schulverein Wilsdruffer Land, ist glücklich über diese Entwicklung.

„Es ist ein stetiges Wachstum, bei den Schüler- und Mitarbeiterzahlen. Kinder, Jugendliche und Eltern sind offensichtlich zufrieden, sie erzählen das weiter“, erklärt Achilles Markert, Geschäftsführer des Christlichen Schulvereins. Und davon profitiere auch der Schulstandort in Tharandt. „Wir sind eine Schule mit regionaler Prägung, unser Einzugsgebiet bleibt erhalten. Davon gehen wir aus“, erklärt Markert. „Inzwischen lernen bei uns auch Kinder und Jugendliche aus Dresden und Freiberg.“

Die konfessionelle Anbindung sei ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. „Aber hier lernen auch nicht-christliche Schüler“, betont der Vereinschef. „Die Schulgemeinschaft steht im Mittelpunkt.“ Und man wolle zudem Sinnorientierung geben. „Es soll hier kritisch hinterfragt werden, was es noch gibt zwischen Himmel und Erde.“ Doch nicht nur das. Es gehe darum, Möglichkeiten zu schaffen, dass die Kinder allein oder in Gruppen neuen Stoff motiviert selbst entdecken und erschließen können. So würden sie Kompetenzen erlernen, um Probleme zu beurteilen und zu lösen.

Die Anfänge des Trägervereins waren nicht leicht. „Die ersten vier Jahre mussten wir uns selbst finanzieren, so war das Gesetz damals“, blickt Markert auf die ersten Jahre des Vereins mit Sitz in Grumbach zurück, der 2001 aus einer Initiative von Eltern hervorging. Nach der Schließung der Schule in dem Wilsdruffer Ortsteil wollten die Eltern den Standort wiederbeleben.

Das Jubiläumswochenende zurück 1 von 3 weiter Den Auftakt mit französischem Flair macht an diesem Freitag der Puppenspieler Jean mit dem Stück „Vagabund von Paris“ ab 19.30 Uhr in der Schulaula. Ein Kinoabend ist tags darauf dort angesagt. „Der ganz große Traum“ erinnert ab 19.30 Uhr an einen Lehrer, der den Fußball nach Deutschland brachte. Auch hier ist der Eintritt frei. Der Festgottesdienst am Sonntag, 10 Uhr, in der Bergkirche Tharandt rundet das Jubiläumswochenende ab.

Über den Verein öffnete im August 2002 die Evangelische Grundschule als Einrichtung in freier Trägerschaft, wo mittlerweile 95 Schüler lernen. „Später ergab sich die Frage nach einer weiterführenden Schule für die Kinder hier“, sagt Markert.

Eigentlich habe man damals das Gesamtschulmodell favorisiert. Doch das gibt es in Sachsen nicht. Mittelschule oder Gymnasium waren die Optionen. Der Verein entschied sich für Letzteres. 2006 gab es grünes Licht dafür. Das neue Gymnasium zog in das Gebäude am Schulberg. Dort befand sich zuvor die Tharandter Mittelschule, deren Betrieb nach sinkenden Schüleranmeldungen eingestellt worden war.

Sanierung läuft noch ein halbes Jahr

Doch das jetzt 106 Jahre alte Schulgebäude bedurfte einer Sanierung. Die Bauarbeiten dauern nun schon rund 16 Monate. Das Dachgeschoss wurde ausgebaut, neue Unterrichtsräume entstanden. Die Modernisierung der Aula ist abgeschlossen, im Souterrain des Hauses werden Räume ausgebaut. Die Turnhalle ist saniert. Ihre Nebenräume mit Sanitärbereich und Umkleiden sowie der Verbindungsbau mit dem neuen Schülereingang und dem zweiten Speisesaal sollen dieses Jahr fertig sein.

„Während der Abiturprüfungen und auch bei Klausuren fanden und finden keine oder zumindest keine lauten Bauarbeiten statt“, betont Markert. Da gebe es Absprachen mit den Architekten. Die Bauarbeiten gehen planmäßig voran und seien in etwa einem halben Jahr abgeschlossen.

Die Frischekur koste rund 2,5 Millionen Euro. Laut Markert gab es für die Sanierung eine Million Euro Fördergeld vom Freistaat, außerdem muss der Schulverein 500 000 Euro an Eigenmitteln investieren und eine Million Euro an Krediten über einen Langzeitvertrag abbezahlen. „Das ist ganz schön viel Geld für uns“, so Markert. „Aber es werden eben nur noch 40 Prozent gefördert.“

An diesem Wochenende blicken Gymnasium und Trägerverein auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Sie feiern den runden Geburtstag an drei Tagen mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm.

