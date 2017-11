Gefeiert wird auch 2018 Noch feilt man im Rathaus am Veranstaltungskalender des nächsten Jahres. Doch einige Eckpunkte stehen schon fest.

Feuerwerk beim Stadtfest Großenhain. © Klaus-Dieter Brühl (Archiv)

So viel steht fest: Im kommenden Jahr gibt es wieder ein Großenhainer Stadtfest. Es wird wie gewohnt am ersten Juniwochenende, genauer gesagt vom 1. bis 3. Juni, stattfinden. Wie Großenhains Kulturkoordinator Jörg Withulz der SZ mitteilt, können sich die Einwohner auf Kindertagsveranstaltungen, Konzerte den bekannten Vereinswettkampf, ein Weinfest, Markttreiben und eine Wiederholung des Seifenkistenrennens freuen.

Zuerst kommt allerdings das Frühlingserwachen wie immer im Palais Zabeltitz. Den 11. März kann man sich dafür vormerken. Höhepunkt wird wieder die Schauvorführung sorbischer Ostereiermalerei. Die Theaterfans kommen vom 13. bis 22. April auf ihre Kosten bei den Großenhainer Theatertagen im Alberttreff. Das sächsische Amateurtheaterfestival zeigt Aufführungen für alle Altersgruppen. Die Teilnehmer profilieren sich in Workshops weiter.

Die Stadt soll 2018 erneut eine Kneipennacht bekommen, organisiert in Verantwortung durchs Schützenhaus. Für den 14. April wird Livemusik in verschiedenen Kneipen angekündigt. Für einen einmaligen Eintritt kann man dann überall rein.

Der Regionalmarkt „Handgemacht“ des Elbe-Röder-Dreiecks findet zeitgleich mit der Saisoneröffnung wieder einmal im Bauernmuseum Zabeltitz statt: am 1. Mai. Dann startet in Großenhain auch der Speedskate-Halbmarathon. Vom 25. bis 27. Mai richten die hiesigen Rollsportler auch die deutschen Meisterschaften im Sportpark aus – und die bundesweite Elite trifft sich. Etwas beschaulicher wird es am gleichen Wochenende beim Tag der Parks und Gärten, dem nun mehr zehnten der Gebietsgemeinschaft Dresdner Heidebogen.

zur Startseite