Gefangen in einer Konservenbüchse Drei Jahre nach dem Terrorangriff beklagt das Pariser Satire-Magazin Charlie Hebdo nicht nur seine Arbeitsbedingungen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo bei einer Schweigeminute vor dem früheren Redaktionsgebäude des Satire-Magazins Charlie Hebdo. © dpa

Die Adresse der Redaktion wird nicht herausgegeben. Streng bewacht und abgesichert ist sie, mehrere Mitarbeiter von Charlie Hebdo stehen unter ständigem Polizeischutz. Er zeige sich nie öffentlich mit seiner Frau, sagt einer von ihnen, um sie nicht mit zu gefährden. „Drei Jahre in einer Konservenbüchse“, so nennt das Satire-Magazin auf dem Titel seiner aktuellen Ausgabe die eigene Arbeit in einer Art Hochsicherheitstrakt. In ihr setzt es sich mit dem Attentat vom 7. Januar 2015 auseinander – „diesem blutroten Datum, das zwei Leben voneinander trennt“. Mit derben Karikaturen schonungslos zu provozieren, kann lebensgefährlich sein: Das erfuhr Charlie Hebdo an jenem Tag auf schmerzliche Art und Weise.

Die Mittwochskonferenz lief gerade in gewohnt ausgelassener Stimmung, als die mit Sturmgewehren bewaffneten Brüder Cherif und Said Kouachi in die Redaktionsräume stürmten, die sich damals in der Nähe des Place de la République in Paris befanden. Zwölf Menschen erschossen sie, darunter zwei Polizisten und mehrere der Mitarbeiter, die den Stil des Satire-Magazins maßgeblich geprägt hatten. Viele Franzosen waren so erschüttert, als hätten sie enge Freunde verloren.

Die Terroristen wählten Charlie Hebdo als Zielscheibe mit starkem symbolischen Wert aus: Kaum ein anderes französisches Medium steht mehr für Presse- und Meinungsfreiheit, für das Recht, alles und jeden zu verspotten. Auch den Propheten Mohammed, der wie die Vertreter aller anderen Religionen regelmäßig abgebildet wurde. „Wir haben den Propheten gerächt“ riefen die Terroristen damals.

Nur wenige Tage nach dem Attentat stellte die verbliebene Redaktion eine trotzige „Ausgabe der Überlebenden“ zusammen. Mit einer Auflage von fast acht Millionen und dem Verkauf in rund 25 Länder war ihr Erfolg überwältigend. „Alles ist verziehen“, prangte auf dem Titel über einem weinenden Mohammed, der ein Schild mit der Aufschrift „Je suis Charlie“ (Ich bin Charlie) hochhielt. Der Slogan wurde allgegenwärtig. Allein in Paris beteiligten sich mehr als 1,5 Millionen Menschen an einem Solidaritätsmarsch. Die Millioneneinnahmen und zahlreiche Spenden, die auch für Unruhe und Streit in der Redaktion sorgten, ermöglichten der Zeitschrift weiterzumachen, die vor dem Anschlag vor dem Ruin stand. Denn die großen Zeiten des Kultmagazins waren längst vorbei. Für viele hatte sich die einst feine Satire zu stark ins Geschmacklos-Vulgäre gedreht – ein Vorwurf, der sich heute noch verstärkt hat.

Das dezimierte Team versuchte, sich nach dem Schock neu zu orientieren. Obwohl auf weitere Karikaturen von Mohammed bislang verzichtet wird, erhält die Redaktion weiterhin brutale Drohungen. „Herr Präsident, ist es gerecht, dass wir uns unser Leben erkaufen müssen, indem wir unsere eigene Privatpolizei bezahlen?“, richtet sich ein Leitartikel in der aktuellen Ausgabe direkt an Staatschef Emmanuel Macron. Was würde passieren, wenn die Gelder dafür fehlten, fragt Redaktionsleiter Riss. Drei Jahre nach dem Anschlag, so klagt er, werde die Pressefreiheit zu einem „Luxusprodukt“.

