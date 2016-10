Gefangen in der eigenen Wohnung Polizei und Feuerwehr sind am Sonnabend in Görlitz ausgerückt, um ein Paar aus einer misslichen Lage zu befreien.

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz haben Polizei und Feuerwehr am Sonnabendmittag auf der Erich-Weinert-Straße in Görlitz erlebt. „Eine Frau saß im Badezimmer fest und kam nicht mehr heraus“, teilt ein Polizeisprecher mit. Der Türriegel schnappte von selbst ein, der Schlüssel steckte von außen. Obwohl sich der Mann in der Wohnung befand, konnte sie ihn nicht um Hilfe rufen. „Sie hatte ihn am Morgen im Schlafgemach eingeschlossen, damit er nach seiner Nachtschicht nicht von der Katze beim Schlummern gestört wird“, so der Sprecher. Die Kameraden befreiten die beiden aus ihrer misslichen Lage. (szo/tc)

