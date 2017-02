Gefangen im Netz Internetbezogene Störungen bei der Jugend nehmen zu, sagt die Regierung. Ist Onlinesucht auch im Landkreis zu spüren?

Nachrichten tippen im Minutentakt: Suchtfachleute warnen vor „emotionaler Überhitzung“ durch Nonstop-Kommunikation in sozialen Netzwerken.

Die Eltern wollten das Beste für ihren Sohn, als sie ihn zum Studium in eine fremde Stadt schickten. Durch Leistung erreicht man was im Leben, das war das Credo in der Familie, schon seit Generationen. Doch der Sohn ließ das Studium schleifen. Statt zu pauken, setzte er sich an den Computer, ging ins Internet und spielte. Die Eltern kamen dahinter. Neue Stadt, neues Studium. Der Junge blieb am Computer sitzen, kam nicht mehr aus dem Haus. Auch der dritte Versuch lief ins Leere. Die Eltern wussten nicht mehr weiter und standen schließlich vor der Tür der Freitaler Suchtberatungsstelle „Löwenzahn“.

Wird das Internet zur Droge? Erst Anfang dieses Monats warnte die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler vor den Suchtgefahren der Onlinemedien. Etwa 270 000 Jugendliche im Land seien inzwischen abhängig von Online-Anwendungen. Das seien etwa doppelt so viele wie 2011.

Nach dem Suchtpotenzial des Internets befragt, zieht der Sozialarbeiter Matthias Horwath, Leiter der Freitaler Awo-Suchtberatungs- und Behandlungsstelle, den Vergleich mit einer Tafel Schokolade. Wenn die Schokolade alle ist, ist sie alle. Das Internet aber ist nie alle. „Es ist ein unerschöpfliches Füllhorn.“ Internet und Smartphones haben die Welt nicht schlechter gemacht, findet Horwath. Nur anders. Es gibt jetzt viel mehr Fenster, durch die man die Welt betrachten kann, sagt er. „Wir müssen lernen, welche davon wir aufmachen.“

In Reinkultur begegnet Horwath das Phänomen Medienabhängigkeit pro Jahr vielleicht fünf- oder sechsmal. Kombinationen, etwa mit Alkohol, Crystal oder Cannabis, sind häufiger. Welche Suchtgefahr die Technik birgt, hängt stark von der Lage des Benutzers ab, sagt Horwath. Den besagten Studenten hatten die hohen Erwartungen der im Grunde liebevollen Eltern erschlagen. Er verweigerte sich den Anforderungen und flüchtete in die Computerwelt, zu seiner Online-Familie.

Etwa zehnmal im Jahr hat es Dagmar Mohn, die Leiterin der Diakonie-Suchtberatung in Pirna, mit Mediensüchtigen zu tun. Dass das Internet, speziell die Kommunikation in sozialen Netzwerken via Smartphone, zum Alltag gehört, ist auch für sie eine Tatsache, die man nicht bedauern muss. Kritisch wird es bei „Überanpassung“. Sie kennt Leute, die drei oder vier Mobiltelefone besitzen, nur um ja nicht von der Informationsquelle abgeschnitten zu werden.

Dagmar Mohn denkt, dass der Druck, erreichbar und auch im Internet immer dabei zu sein, vor allem bei der Jugend unausweichlich ist. Wenn die ganze Klasse vernetzt sei, könne sich der Einzelne nicht ausnehmen, ohne Gefahr zu laufen, wichtige Informationen, sei es über die nächste Party oder den plötzlichen Stundenausfall in der Schule, zu verpassen. „Wer nicht dabei ist, hat Pech, das ist Fakt.“

Inwiefern die exzessive Nutzung der Nachrichtendienste Suchtverhalten darstellt, darüber ist die Fachwelt noch uneins. Als gesichert aber gilt, dass Online-Spiele eine Verhaltenssucht auslösen können. Die Anziehungskraft, so erklärt Dagmar Mohn, rührt zum Teil von den schnellen Erfolgen her, die man in virtuellen Welten erzielt. Einen starken Sog entwickeln Online-Rollenspiele, wo im Verein mit anderen Spielern Aufgaben gelöst und Punkte gesammelt werden. Daraus erwächst eine Art Anwesenheitspflicht in der Parallelwelt, die theoretisch keine Pause kennt, denn die Spielplattformen sind rund um die Uhr aktiv. In den Sog geraten nicht nur Gefrustete, die ihre Aggressionen wegballern. „Das kann jeden treffen“, sagt die Psychologin.

Wird das Spiel zur Sucht, okkupiert es alle Gedanken und immer mehr Zeit in der realen Welt. Echte Kontakte werden vernachlässigt, Hobbys schlafen ein. Um Befriedigung zu finden, wird immer länger gespielt, der Tag-Nacht-Rhythmus kommt durcheinander, in Job oder Schule läuft es nicht mehr, es gibt Krach mit dem Partner oder mit den Eltern. Erst wenn ein Konflikt ausgebrochen ist, stehen die Betroffenen bei Suchtberaterin Mohn im Büro, „ähnlich wie der Alkoholiker, dem man die Fahrerlaubnis weggenommen hat“.

Die Erfahrungen von Suchtberatern wie Matthias Horwath und Dagmar Mohn laufen bei der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren (SLS) in Dresden zusammen. Geschäftsstellenleiter Olaf Rilke sagt, dass Suchtprobleme in Verbindung mit Computern und Internet eine untergeordnete Rolle spielen. Die Fallzahl lag 2015 bei unter einem Prozent. Jedoch steige der Beratungsbedarf an. Kamen 2015 noch 149 Klienten wegen pathologischen Mediengebrauchs neu in die Sprechstunden, waren es 2016 schon 156.

Olaf Rilke glaubt, dass die Zahl der Ratsuchenden kein Maßstab für das wirkliche Ausmaß des Problems ist. Der Zugang an neuen Klienten sei „nicht zufriedenstellend“, sagt er. Man müsse das Thema Medienabhängigkeit noch stärker in die Öffentlichkeit tragen und noch mehr spezielle Angebote in den Beratungsstellen schaffen. Rilke weiß aber auch, dass die Berater schon jetzt am Limit arbeiten. „Neue Angebote zu entwickeln, würde auch bedeuten, dass wir mehr Personal brauchen.“

