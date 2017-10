Gerichtsbericht Gefangen im eigenen Schlafzimmer Ein Mann soll seine schwangere Partnerin in Pretzschendorf eingesperrt und später geschlagen haben. Vor Gericht schweigt er.

Es war schon spät, kurz nach 23 Uhr. Die heute 28-Jährige lag im Bett, neben ihrer kleinen Tochter. Sie schliefen, als Marco G. in das Schlafzimmer in der gemeinsamen Wohnung in Pretzschendorf hereinplatzte. „Er war wütend, wollte unbedingt mit mir reden“, erinnert sich die Frau nun vor dem Amtsgericht Dippoldiswalde. Dort musste sich ihr damaliger Lebensgefährte wegen Freiheitsberaubung und vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Dem arbeitslosen 30-Jährigen, der mittlerweile in Freiberg wohnt, wird vorgeworfen, an jenem 1. Juni vorigen Jahres seine damalige Partnerin in das Schlafzimmer eingesperrt und sie später, nachdem er sie wieder herausließ, gegen den Türrahmen gestoßen und sie geschlagen zu haben. Obendrein war die Frau im vierten Monat schwanger – mit dem gemeinsamen Kind.

Der Angeklagte schweigt vor Gericht, will zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen. Dafür sagt seine damalige Partnerin aus. Sie schildert die Nacht, in der ihre Beziehung wohl endgültig in die Brüche ging. „Er hatte tagsüber getrunken. Als er ins Schlafzimmer kam, war er sehr aufgebracht“, erinnert sie sich. „Ich wollte aber an dem Abend nicht mehr mit ihm reden, das hätte doch nichts gebracht“, sagte die 28-jährige Schülerin. Doch das sei dem Angeklagten egal gewesen. Er wütete weiter.

Tochter alleine mit Angeklagten

Der stämmige Mann habe gebrüllt, den Fernseher durch das Zimmer geschmissen. Er hätte sie am Oberarm gepackt, später sogar bespuckt. Ihre erst fünf Jahre junge Tochter wurde durch den Lärm wach. Sie sei sofort aus dem Schlafzimmer heraus gerannt. Doch dann habe der 30-Jährige einfach die Tür zugemacht.

Die schwangere Frau war eingesperrt. Sie war gefangen im eigenen Schlafzimmer. Die fünf Minuten seien lang gewesen. Sie habe ja nicht gewusst, wann ihr damaliger Lebensgefährte sie wieder rauslassen würde. „Meine Tochter war da draußen, er hat sie auch angeschrien, und ich konnte doch nicht zu ihr raus“, erklärt die Frau.

Da habe sie die Polizei gerufen. Dies habe der Angeklagte wohl mitbekommen. Vielleicht habe er sie deshalb wieder herausgelassen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, sie weiter zu beschimpfen, sagt sie. Dann hätte er die Frau gegen den Türrahmen gedrückt, geohrfeigt und schließlich samt ein paar Sachen aus der Wohnung geworfen. „Er hat mich fast die Treppe hinuntergestoßen, ich war dann aber froh, dass ich mit meiner Tochter raus aus der Wohnung war“, sagt sie. Dann kam die Polizei.

Die 28-Jährige wollte, dass der Angeklagte bestraft wird für den Übergriff, bei dem sie sich mehrere blaue Flecken zuzog. Es sei nicht der erste Mal gewesen, dass er gewalttätig geworden sei und herumbrüllte. Doch dieses Mal ist der Mann offenbar zu weit gegangen. Zum Glück sei dem gemeinsamen Kind bei dem Vorfall nichts passiert, es habe inzwischen das Licht der Welt erblickt. Den Kontakt zu dem Kindesvater habe sie aber aufgegeben – nach weiteren vergeblichen Versuchen des friedlichen Miteinanders. Der Angeklagte verzieht bei den Schilderungen keine Miene.

Nicht das erste Mal ausgetickt

Das Gericht hält die Aussagen der Frau für glaubhaft. Es verurteilt den auch schon wegen Körperverletzung, Nötigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis mehrfach vorbestraften Freiberger nun zu vier Monaten Haft auf Bewährung und zu 100 gemeinnützigen Arbeitsstunden als Auflage.

Geldstrafen hätten den Angeklagten bisher offensichtlich nicht beeindruckt, begründete Richter Christian Mansch die Entscheidung. Das Gericht folgte dabei dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Worum es aber eigentlich bei dem verhängnisvollen Streit an jenem Juniabend in Pretzschendorf ging, wurde nicht mehr geklärt.

