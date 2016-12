Gefallener Drogerie-König Das Ende seines Imperiums war eine der spektakulärsten Pleiten der Geschichte. Nun muss Anton Schlecker auf die Anklagebank.

Anton Schlecker, hier auf einem Foto von 1999, muss sich des Vorwurfs, vor der Pleite Vermögen beiseite geschafft zu haben, vor Gericht verantworten. © dpa

In der früheren Schlecker-Zentrale in Ehingen bei Ulm spazierte Anton Schlecker noch lange ein und aus, nachdem sein Lebenswerk längst zusammengebrochen war. Europas größte Drogeriemarktkette ging 2012 in die Knie. Heute ist der gläserne Koloss an der Talstraße ein Businesspark. Schlecker ist unterdessen an einem Tiefpunkt angelangt: Der 72-Jährige muss vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vorsätzlichen Bankrott vor. Schlecker soll vor der Pleite Vermögen beiseite geschafft haben – und er könnte dafür ins Gefängnis wandern. Besonders schwere Fälle werden mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft.

Der Metzgermeister aus Ulm hatte 1975 den ersten Schlecker-Markt eröffnet. Er machte einen Konzern daraus, der in seinen Glanzzeiten mehr als 55 000 Menschen beschäftigte. Durch die Pleite rutschte der Unternehmer in die Privatinsolvenz. „Damals brach eine Welt für ihn zusammen“, verriet ein Insider einmal. „Er war der festen Überzeugung: „Ich kriege das schon noch hin.“ Doch er bekam es nicht hin, 25 000 Mitarbeiter verloren ihren Job. Das Unternehmen Schlecker samt Aufstieg und Fall des Patriarchen wurde sogar Stoff für Filme.

Schon zu guten Zeiten scheute Schlecker öffentliche Auftritte. Andere Leute mitreden lassen bei seinem Lebenswerk – das kam überhaupt nicht infrage, wie Gewerkschafter vermuten. Der Vorwurf schlechter Arbeitsbedingungen ist mit dem Bild des Schwaben mindestens genauso verbunden wie der Nimbus des Selfmade-Manns, der es zu einem Milliardenvermögen brachte – und wieder verlor. Einen Blick auf den Chef erhaschen konnten einzig die Mitarbeiter, in deren Filialen Schlecker bei seinen Kontrollbesuchen Station machte.

Dass Anton Schlecker sogar zu Glanzzeiten seines Unternehmens eher einem Phantom glich, hat einen traurigen Hintergrund. Im Jahr 1987 wurden die Schleckers überfallen und die beiden Kinder Lars und Meike entführt. Selbst in dieser dunklen Stunde zeigte Schlecker allerdings schwäbischen Geschäftssinn – und handelte die Lösegeld-Forderung herunter. Beobachter erzählen aber von einem engen Zusammenhalt in der Familie, auch während der Insolvenz. (dpa)

