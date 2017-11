Gefallene erhalten einen Namen Das Ehrenmal in Nünchritz wurde nach seiner Sanierung eingeweiht – mit Namen und ohne Rechtschreibfehler.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vizekonsul Ilja Borisowitsch Matveev dankt zur Einweihung des Ehrenmals an der S 88 der Gemeinde Nünchritz für das würdige Gedenken an die gefallenen Rotarmisten. © Sebastian Schultz Vizekonsul Ilja Borisowitsch Matveev dankt zur Einweihung des Ehrenmals an der S 88 der Gemeinde Nünchritz für das würdige Gedenken an die gefallenen Rotarmisten.

Das Archivbild zeigt eine Ansicht, die wohl Ende der 1940er entstanden ist.

Für Ilja Borisowitsch Matveev sind die Rotarmisten, die beim Ehrenmal an der S 88 in Nünchritz begraben liegen, Helden. „Natürlich“, antwortet der Vizekonsul des Generalkonsulats der Russischen Förderation in Leipzig auf die Frage, ob die während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland gefallenen Soldaten in ihrer Heimat noch immer ein hohes Ansehen genießen. Deshalb habe man die Gemeinde Nünchritz bei der Sanierung des 1945 eingeweihten Ehrenmals auch unterstützt – vor allem mit Namen.

Denn mit dem Austausch der Natursteinplatten in den 1950ern waren nicht nur Rechtschreibfehler in der neuen Inschrift aufgetaucht, sondern auch die Namen der Rotarmisten verschwunden, die Ende April, Anfang Mai 1945 in der Region ums Leben kamen. „Die Toten lagen vorher an verschiedenen Stellen“, weiß Bernd Fischer, der aus Goltzscha kommt und ehrenamtlich für die Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain arbeitet. Drei der Rotarmisten wurden beispielsweise zuerst vor der heutigen Apotheke in Nünchritz begraben, erst auf Befehl der russischen Kommandantur sei dann ein zentrales Ehrenmal entstanden. Für 17 Soldaten dachte man bisher. Die russische Botschaft spricht nun von 18 Rotarmisten. Der Jüngste war damals gerade 20 Jahre alt. Woher er stammt und wie er umgekommen ist – auch das ist noch unklar.

Doch in der Botschaft sei man auch weiter auf der Suche nach Informationen über die Zeit vor 70 Jahren, verspricht der Vizekonsul. Im russischen Staatsarchiv beispielsweise werde weiterhin nach den sechs fehlenden Namen gesucht. Denn die sind wichtig, findet auch Bürgermeister Gerd Barthold (CDU). „Sie geben dem Friedhof eine besondere Bedeutung“, findet er.

Die bereits bekannten Namen der Soldaten und der Ort ihres Grabes würden jetzt auch in den Ländern der Russischen Förderation im Internet veröffentlicht, weil viele Angehörige auch 70 Jahre nach dem Kriegsende noch nach ihren Vätern oder Großvätern suchen. Ob aber nun tatsächlich Verwandte nach Nünchritz kommen, bezweifelt der Vizekonsul. Die Suche nach Informationen ist schwer, weiß Ilja Borisowitsch Matveev. Dennoch sei das Ehrenmal wichtig und ein Zeichen für die Versöhnung über den Gräbern, zitiert der Vizekonsul den Leitspruch des Volksbundes. Gerd Barthold sieht es zudem als Mahnmal für zukünftige Generationen mit der Botschaft: nie wieder Krieg.

Schon seit 2013 liefen deshalb die Bemühungen der Gemeinde für die Sanierung. „Das war in die Jahre gekommen und sah nicht mehr schön aus“, erinnert sich Bürgermeister Gerd Barthold. Immer wieder hatte das zuvor auch Gemeinderätin Birgitt Köhler (Die Linke) öffentlich kritisiert. Sie war es auch, die ein historisches Bild aus dem Staatsarchiv Dresden besorgte, nach dessen Vorbild das Ehrenmal nun saniert wurde.

Die Kosten in Höhe von knapp 17 000 Euro wurden komplett über ein Förderprogramm für Kriegsgräber finanziert. Am Montag noch wurde das Geländer montiert, am Dienstag erstmals wieder Kränze vor dem weißen Mahnmal mit dem roten Stern niedergelegt.

zur Startseite