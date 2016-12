Gefahrguteinsatz im Paketstützpunkt Ein verdächtig riechendes Paket sorgt in Weigsdorf-Köblitz für Aufregung. Dann gab es eine Überraschung.

Unter Schutzausrüstung prüften Feuerwehrleute zunächst, was es sich mit dem merkwürdig riechenden Paket auf sich hatte. © Jens Kaczmarek

Aufregung am Mittwochvormittag in Weigsdorf-Köblitz. 10.30 Uhr hat ein Mitarbeiter des Zustellstützpunktes der Post ein merkwürdig riechendes Paket bemerkt. Durch die benachrichtigte Rettungsleitstelle wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Lage klärte sich dann recht schnell. Wie die Polizei mitteilt, war inzwischen der Empfänger des betreffenden Pakets ermittelt und herbeigerufen worden. Er öffnete das Paket, in dem sich ein Bootsmotor befand – samt nicht abgelassener Betriebsflüssigkeiten. Letztlich ging von dem Paket keine Gefahr aus. (szo)

