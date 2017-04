Gefahrenzone Bischofsplatz Neustädter fordern Tempo 30 und abgetrennte Radwege. Die Stadtverwaltung gerät unter Druck.

Das Demo-Banner der Aktivisten vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club zeigt die favorisierten Fahrbahnen des sanierten Bischofweges.

Kleine Demo am Mittwochmorgen auf dem Bischofsweg: Für zehn angemeldete Minuten blockieren Aktive des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) mit einem Banner die Straße. Anlass der Aktion sei die aus Sicht des Vereins unbefriedigende Planung der Straße, deren Sanierung auch mit der Neugestaltung der Königsbrücker einhergehe. Zentraler Kritikpunkt seien fehlende separate Radwege, erklärt Nils Larsen.

Schon am Abend diskutieren die Neustädter kontrovers die kommenden Bauarbeiten am Bischofsplatz. Der Bürgersaal im Ortsamt Neustadt bietet locker Platz für 50 Bürger. So viele sind auch am Dienstagabend gekommen, um zu erfahren, was die Stadt plant für die Neugestaltung der neuralgischen Stelle. Dort verunglückten vor rund vierzehn Tagen zwei Radler, als eine betrunkene Autofahrerin sie umfuhr.

Der vom Verkehr stark frequentierte Bischofsplatz zählt zu den kritischen Orten in der Neustadt: Straßenbahnen, Autos und Radfahrer teilen sich die unmarkierten Fahrbahnen, wobei viele Radler auf die asphaltierten Streifen ausweichen, um das extrem holprige und bei Regen rutschige Kopfsteinpflaster zu meiden.

Jeder sucht sich seinen Weg vorbei an den überall parkenden Fahrzeugen, und das birgt Gefahren. Die Gäste der eilig anberaumten Veranstaltungen erhofften sich Antworten auf die Fragen, was die Stadt sofort zu tun gedenke, um die Situation für alle Verkehrsteilnehmer zu entschärfen. Diese Antworten aber blieben die Vertreter der Stadt schuldig.

Denn praktisch alle Bauarbeiten für den Bischofsplatz seien an die Sanierung der Königsbrücker Straße gekoppelt, sagte Verkehrsplaner Jens Uwe Schade. Er wagte keine Prognose darüber, wann die Arbeiten beginnen. Neben ihm im Plenum sitzen noch seine Kollegin Stephanie Mau vom Stadtplanungsamt, Ortsamtsleiter André Bart sowie „Freiraumentwickler“ Florian Ehrler. Schade und Ehrler präsentieren den Stand der Entwicklung, Hausherr Barth moderiert anschließend die Fragerunden.

Davon gibt es viele, stehen und sitzen im Publikum doch Anwohner und Gewerbetreibende aus dem Hecht sowie etliche engagierte wie organisierte Radfahrer.

Ob die städtischen Verkehrsplaner die Anregung des ADFC aufnehmen, ist vorerst ungewiss. Dafür leistet das kommunale Duo Mau und Schade das Versprechen, Kritik und Ideen des Publikums weiterzuleiten. Die Gäste forden am dringlichsten, dass kurzfristig etwas für die Verkehrssicherheit rund um den Bischofsplatz getan wird: Tempo 30, farbig abgetrennte Radwege auf den Fahrbahnen und eine provisorische Asphaltdecke über dem Holperpflaster lauten die Vorschläge.

Schleichverkehr im Hechtviertel

Denn alle anderen an diesem Abend vorgestellten Baumaßnahmen liegen noch in weiter Ferne. Bis auf die Gestaltung des kleinen Vorplatzes, der eingeklemmt zwischen Eingang zum S-Bahn-Haltepunkt und Wohnhaus momentan ein kümmerliches Dasein fristet und bereits als Mini-Mülldeponie fungiert.

Wenn es nach Florian Ehrler geht, sollen dort schon im nächsten Jahr die ersten Bäume blühen und Fahrradständer den Pendlern das Leben erleichtern. Spätestens bis 2019 muss die kleine Grünanlage in der Hechtstraße stehen, denn danach gilt der Hecht nicht mehr als Sanierungsgebiet. Anschließend an den bestehenden kleinen Park mit den bunten Kugeln, den seine Firma gestaltete, favorisiert der Gartenbauspezialist einen Ausbau der Botanik.

Die Idee stößt auf Widerstand. Weil auf dem Grundstück des ehemaligen „Hechtgrüns“ bald ein Haus mit 40 Wohnungen entsteht, sorgen sich Anwohner und Gewerbetreibende um den Erhalt von genügend Parkplätzen. Und den Verbleib der geschätzten Ampel: Wenn die Straßenbahn-Haltestelle weiter westlich wandert, um am S-Bahn-Haltepunkt anzudocken, soll laut Planung die Fußgängerampel an der Rudolf-Leonhard-Straße verschwinden.

Das Publikum lehnt das ab, schließlich sei sie die einzige sichere Querung gerade für Kinder. Stattdessen kritisieren die Besucher im Bürgersaal, warum der bestehende und belastende Schleichverkehr quer durchs Hechtviertel in der Planung nicht berücksichtigt wird. Auch um diese Frage will sich die Verwaltung kümmern, versprach sie.

