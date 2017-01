Gefahrenstelle an B 6 entschärft Großharthau sorgt für mehr Sicherheit für Autofahrer und Fußgänger im Dorfzentrum. Ein Verkehrsspiegel ermöglicht eine bessere Einsicht.

Das Hotel Kyffhäuser im neuen Verkehrsspiegel betrachtet. Er steht nun gegenüber des Hotelparkplatzes. Für mehr Sicherheit für Autofahrer und Fußgänger. © Steffen Unger

Die Gemeinde Großharthau hat eine Gefahrenstelle für Autofahrer und Fußgänger an der B 6 im Dorfzentrum entschärft. Gegenüber des Parkplatzes des Hotels Kyffhäuser gibt es jetzt einen großen Verkehrsspiegel für bessere Einsicht der stark frequentierten Straße. Da der Hotelparkplatz abseits der B 6 und die Fahrbahn hier leicht kurvig verläuft, war die Einsicht für Autofahrer, die vom Parkplatz ausfahren wollten und für Fußgänger, die in diesem Bereich die B 6 überqueren wollten, bislang enorm erschwert. Nun können Autos aus Richtung Dresden kommend früher erkannt werden. Der Spiegel wurde vor einem Baum zwischen Kita-Einfahrt und Bundesstraße installiert. Mitarbeiter von Bauamt und Bauhof sowie Isolde Russig als Inhaberin des Hotels legten den Standort und die Ausrichtung gemeinsam fest, wie Großharthaus Bürgermeister Jens Krauße auf Anfrage der SZ sagte. Gut 1 000 Euro wurden dafür investiert.

Der Spiegel ist auch eine Reaktion der Gemeinde nach einem Verkehrsunfall vor dem Hotel, bei dem im November vergangenen Jahres zwei Seniorinnen beim Überqueren der B 6 von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden waren. Nach dem Unfall hatte Bürgermeister Jens Krauße gegenüber der SZ angekündigt, in Abstimmung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) einen solchen Spiegel aufstellen zu wollen. Hotelbetreiberin und Gemeinderätin Isolde Russig hatte einen solchen Verkehrsspiegel indes schon seit längerem gefordert, um die potenzielle Gefahr zu entschärfen. Viele Großharthauer fordern zudem immer wieder die Einrichtung einer Tempo-30-Zone. Denn der Bereich ist einer der belebtesten im Ort überhaupt. Neben dem Hotel gibt es hier Kindertagesstätte „Bummi“, Obstscheune, Kirche und die Zufahrt zum Natura-Center und dem Schlosspark. Viele Autos und Fußgänger sind hier täglich unterwegs. Nicht zuletzt sorgt der Kyffhäuser für reges Begängnis. Das Hotel hat sich längst als eines der angesagtesten und bedeutendsten Veranstaltungsorte der Region etabliert. Scharenweise kommen die Gäste Woche für Woche, meist reisen sie in großen Reisebussen oder im eigenen Pkw an.

Neue Verkehrsinsel geplant

Im neuen Jahr geht es in Sachen Veranstaltungen Schlag auf Schlag weiter im Hotel Kyffhäuser. Am 11. Januar kommt Schlagersänger Bernhard Brink, am 18. Januar gastiert G.G. Anderson auf der Kyffhäuser-Bühne. Es wird wieder voll werden – und damit auch auf dem Parkplatz. Fußgänger profitieren indes alle vom neuen Spiegel – auch bei Dunkelheit sind heranfahrende Autos nun besser auszumachen.

Perspektivisch wird die Bundesstraße in Großharthau noch sicherer werden. Im Zuge des geplanten Radwegebaus zwischen Goldbach und Fischbach plant das Lasuv kurz hinter dem Ortseingang eine neue Verkehrsinsel über der B 6. Radler und Fußgänger kommen hier künftig in Etappen über die Straße. Wann die Insel kommt, ist allerdings derzeit noch völlig offen. Zum Vorhaben läuft das Planfeststellungsverfahren.

