Gefahren für Radfahrer sollen weg

Seit Ende 2016 gibt es den Arbeitskreis Radverkehr in Meißen, bestehend aus Stadträten, Einwohnern, Polizisten und Mitarbeitern zuständiger Behörden oder Verbände. Als dringlichste Aufgabe hat sich der Arbeitskreis in seinen ersten Sitzungen mit der für Radfahrer gefährlichen Verkehrsführung an der Fabrikstraße auseinandergesetzt.

An der Straße war es im August zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 40-jähriger Radfahrer von einem Sattelzug erfasst wurde. Deshalb soll es an der Fabrikstraße nach Willen des Arbeitskreises schnellstmöglich eine durchgehende, separate Fahrspur für Radler geben.

Konkrete Vorschläge zur Umsetzung haben die Mitglieder bereits erarbeitet und an das Landratsamt weitergegeben. Dieses ist für eine mögliche Änderung der Verkehrsführung verantwortlich.

