Gefahr vor der Grundschule Weil morgens auf der Schulstraße viel Verkehr herrscht, kommt es zu gefährlichen Situationen. Nun gibt es eine Idee, das zu ändern.

© Symbolbild: dpa

Der Verkehr auf der Schulstraße sorgt in Obergurig immer wieder für Gesprächsstoff. „Es wird immer schlimmer. Ich lass’ mein Kind dort ungern allein gehen“, sagte die Mutter eines Grundschulkindes jetzt in der Sitzung des Gemeinderates. Wenn Kinder an der Straße entlang laufen und Autos von den Stellplätzen neben der Grundschule rückwärts ausparken, komme es mitunter zu gefährlichen Situationen. Vielleicht würde es ein wenig helfen, wenn die Schulstraße zur Einbahnstraße erklärt und damit der Verkehr reduziert würde, lautete ein Vorschlag.

Das sei schon geprüft worden, werde aber vom Straßenverkehrsamt nicht genehmigt, erklärte Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU). Weil die Straße nicht so schmal sei, dass sie nur in eine Richtung befahren werden könne. Was also tun?

Gemeinderat Torsten Probst (Unabhängige Bürgerbewegung) schlug vor, dass die Grundschule künftig morgens die Schüler nur noch über den Hintereingang einlassen sollte. Somit könnten die Eltern ihr Kind auf dem Parkplatz neben der Turnhalle aussteigen lassen, wo es deutlich mehr Stellplätze gibt als direkt an der Straße. Vorbei am Spielplatz würden die Kinder dann auch gefahrlos zur Schule gelangen. Und jene, die aus der anderen Richtung von der Bushaltestelle kommen, könnten den Hintereingang übern Schulhof ja auch problemlos erreichen. „Das klingt vernünftig“, meinte Gemeinderat Jürgen Hähnel (Unabhängige Bürgerbewegung). So ließe sich die Sicherheit für die Kinder erhöhen. Dafür müsste nur die Hausordnung der Schule geändert werden. Als Nächstes will die Gemeinde darüber nun mit dem Schulleiter sprechen.

Die Situation vor der Grundschule ist auf der Schulstraße aber nicht das einzige Problem. Vorm Kindergarten werde wieder verstärkt auf dem Fußweg geparkt, wurde kritisiert. Wenn man Eltern auf ihr Fehlverhalten hinweise, stoße man bei einigen leider auf wenig Verständnis, stellte Thomas Polpitz fest. „Wir werden wieder verstärkt abstrafen müssen“, kündigte er an.

