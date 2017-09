Gefahr von Steinschlägen am Festungsberg Mehrfach brachen Brocken vom Festungshang herunter. Ein Zaun entlang der Bundesstraße soll für mehr Sicherheit sorgen.

Ein Steinbrocken, der vom Festungsberg in Königstein auf die vielbefahrene Bundesstraße B 172 rollt – ein Szenario, das Schrecken hervorruft, aber gar nicht so abwegig ist. Schon mehrfach kam es unterhalb der Festung zu Steinschlägen. Um die Gefahr für Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger künftig zu bannen, lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) noch in diesem Jahr einen Steinschlagzaun parallel zur B 172 errichten. Dieser verläuft unterhalb des Festungshangs bis kurz vorm Ortseingang Königstein. Die Arbeiten beginnen in wenigen Wochen.

Wie groß ist die Gefahr von Steinschlägen an der Festung?

Mehrfach schon stürzten Teile des Felsens herab. Bei zwei solcher Vorfälle hat das Lasuv das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zu einer Einschätzung hinzugezogen, informiert Sprecherin Karin Bernhardt. „Laut unserem Referat Ingenieurgeologie handelte es sich dabei um Steinschläge“, was bedeutet, dass die Brocken kleiner waren als ein Kubikmeter. Bisher wurden keine Personen bei Steinschlägen verletzt. Trotzdem weist das LfULG für den Straßenabschnitt eine potenzielle Gefährdung für die öffentliche Sicherheit aus.

Wie soll der Steinschlagzaun aussehen?

Höhe, Farbe und Material des Zauns will das Lasuv noch nicht nennen. „Erst, wenn die bauvorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen sind“, sagt Sprecherin Isabel Siebert. Diese laufen zurzeit. Was bereits feststeht, ist die Länge des Zauns. 770 Meter wird er messen und parallel zur B 172 verlaufen. Er wird mit einem Abstand zwischen zehn und 20 Metern zur Straße aufgestellt und an das Gelände angepasst. Die Bauarbeiten starten wahrscheinlich in der zweiten Septemberhälfte und sollen bis Dezember dieses Jahres dauern.

Ist der Verkehr während der Bauarbeiten eingeschränkt?

Ja, auf rund 200 Metern wird die B 172 halbseitig gesperrt werden. Die Fahrzeuge werden durch eine Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet, so das Lasuv. Bis die Arbeiten losgehen, müssen keine weiteren Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

