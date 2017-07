Gefahr von oben Der Malerweg an der Lochmühle bleibt vorerst gesperrt. Ob marode Mauern abgerissen werden dürfen, ist noch offen.

Wanderer auf dem Malerweg müssen eine Umleitung um den Liebethaler Grund nehmen. Der Weg bis zum Richard-Wagner-Denkmal ist aber frei. © Dirk Zschiedrich

Es war ein Großaufgebot an Behördenvertretern, das versuchte, sich ein Bild der Lage zu verschaffen: Mitarbeiter der Landesdirektion, der Nationalparkverwaltung, des Landratsamts, der Gemeinde Lohmen und ein Geologe des Landesamtes für Umwelt standen am Mittwoch mit Hermann Häse im Liebethaler Grund und richteten ihre Blicke nach oben. Der Eigentümer der Lochmühle will Trockenmauern am Hang oberhalb des Wanderwegs an der Mühle abreißen, weil von ihnen Steinschläge drohen. Die Landesdirektion hatte das gestoppt – bei den über hundert Jahre alten Trockenmauern handelt es ich um ein geschütztes Biotop.

Der Ortstermin sollte Klärung bringen. Klar ist danach zunächst eins: Ein Teilstück des Malerwegs, der hier an der Lochmühle entlang durch den Liebethaler Grund führt, bleibt bis mindestens zum 8. September gesperrt. Wie Mühlen-Besitzer Häse ist auch die Gemeinde Lohmen von der akuten Gefahr überzeugt, die von den alten Mauern und den sie umgebenden Felswänden ausgeht. Das Gemeindeamt hat die Sperrung des beliebten Wanderweges verfügt und trägt die Kosten dafür. „Es ist doch ein Glücksfall, dass sich Herr Häse um die Sicherheit bemüht. Wir als Gemeinde können unsere Augen nicht überall gleichzeitig haben“, sagt Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU). Er hofft, dass die Landesdirektion die Genehmigung zum Abriss der Mauern erteilt. Erst im Juni waren laut Häse über einen halben Zentner schwere Brocken zu Tale gestürzt. Aufgehalten wurden sie nur durch eine Schutzwand, die der Lochmühlen-Eigentümer dort hinzimmern ließ.

Die Landesdirektion in Dresden als oberste Aufsichtsbehörde ist indes noch nicht gänzlich überzeugt: „Die von Herrn Häse vorgelegten Unterlagen zur Steinschlaggefährdungslage des Malerweges im Bereich der Lochmühle lassen Fragen offen“, erklärt Behördensprecher Ingolf Ulrich. Eine abschließende Entscheidung konnte deshalb noch nicht getroffen werden. Insbesondere sei in den eingereichten Unterlagen nicht eindeutig erkennbar, ob die Gefahr nicht auch mit geringeren Eingriffen in die Natur abgewendet werden könne. Sprich: ohne die Mauern komplett zu entfernen. Die Lücken zwischen den Steinen dienen Eidechsen, Spinnen und Käfern als Lebensraum, deshalb sind Trockenmauern nach dem Sächsischen Naturschutzgesetz geschützt.

Hermann Häse, der die ruinöse Lochmühle sanieren und um ein 4-Sterne-Hotel erweitern möchte, hatte das Gutachten eines Geotechnik-Büros vorgelegt. Die Ingenieure haben das Geländer untersucht und gehen von Gefahr im Verzug aus. Sie legen deshalb den Abriss der Trockenmauern nahe. Die Landesdirektion jedoch hält die eingereichten Gutachten noch nicht für ausreichend. Häse hat nun zwei Wochen Zeit, die Papiere zu vervollständigen und die bisher ausstehenden Anträge einzureichen. Dann entscheidet die Behörde, ob der Abriss genehmigt wird. Bis dahin müssen Wanderer eine Umleitung laufen.

