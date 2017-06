Gefahr noch nicht gebannt

Schäden an der Großenhainer Straße in Königsbrück. © René Plaul

Königsbrück. Nach dem heftigen Unwetter laufen in Königsbrück weiterhin die Aufräumarbeiten. Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt. Die Stadtverwaltung hat deshalb am Freitag eine Warnung herausgegeben. „Es besteht im gesamten Gebiet der Stadt Kamenz und ihren Ortsteilen Gräfenhain und Röhrsdorf auf öffentlichen und privaten Flächen auch weiterhin die Gefahr durch abgebrochene Äste, entwurzelte Bäume, lose Dachteile und andere herabstürzende Gegenstände“, heißt es in dem von Bürgermeister Heiko Driesnack unterzeichneten Schreiben. Es wird gewarnte, gefährdete Bereich zu betreten.

Königsbrück war vom Unwetter am Donnerstag im Landkreis Bautzen am schlimmsten betroffen. Zahlreiche Bäume stürzten um. Die Feuerwehr war und ist im Dauereinsatz, um die Schäden zu beseitigen. (szo)

zur Startseite