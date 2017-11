Gefahr im Wald Sturm Herwart hat zwischen 400 und 500 Kubikmeter Wald zerstört. Der Sachsenforst warnt vor dem Betreten.

Im Wald zwischen Naußlitz und Haßlau hat es einige Bäume umgehauen. Die Beräumung des gebrochenen Holzes ist für die Forstarbeiter oft schwieriger als das Entfernen von umgestürzten Bäumen. Auch ist das Holz durch den Bruch entwertet. © Dietmar Thomas

Nicht nur an Straßen und Grundstücken hat Sturmtief Herwart am Sonntag gewütet, sondern auch in den Wäldern in und um Döbeln. Revierförster Dirk Tenzler, zuständig für den Privat- und Körperschaftswald in der Region, spricht von rund 400 bis 500 Kubikmetern Wald insgesamt, die betroffen sind. Alles erfasst worden ist jedoch noch nicht. „An manche Ecken kommen wir noch gar nicht ran“, sagte Tenzler am Mittwoch.

Herwart hätte mehr reingehauen als manch anderer Sturm bisher in diesem Jahr. Schwierig sei, dass der Sturm an vielen Stellen einzelne Schäden angerichtet hat. Rund 2 700 Hektar Wald gehören in den Zuständigkeitsbereich des Revierförsters. „Es gibt viele Einzelbrüche, die über das gesamte Revier verteilt sind“, so Tenzler. Von den privaten Waldbesitzern habe er bisher noch keine Rückmeldung über Schäden erhalten. Er appelliert jedoch an diese, ihren Bestand zu kontrollieren, insbesondere an Häusern sowie Wegen und Straßen. „Nicht, dass da noch etwas in den Ästen hängt und sie ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachkommen“, begründete Tenzler.

Ein größerer Schaden ist beispielsweise im Wald zwischen Naußlitz und Haßlau zu erkennen. Dort wurde vor einiger Zeit von Borkenkäfern befallenes Holz entfernt. Auch auf dem Waldweg liegen noch Zweige und Äste.

Mit dem Beseitigen der Schäden im Bereich Döbeln ist bereits begonnen worden. Zuerst seien dabei die Waldwege freigeräumt worden. Wie lange die Aufräumarbeiten dauern werden, kann Tenzler nicht sagen. „Das hängt von den privaten Waldbesitzern ab“, meinte der Revierförster. Vor allem das Nadelholz sollte in den kommenden sechs Monaten aus den Wäldern entfernt werden. Bis dahin ruht der Borkenkäfer noch, für den das herabgefallene Holz ideale Lebensbedingungen bietet.

Gesperrte Bereiche im Wald der Region gebe es nach aktuellem Stand nicht. „Der Waldbesuch erfolgt immer auf eigene Gefahr“, informierte Tenzler. Jedem Waldbesucher sollte bewusst sein, dass noch lockere Äste oder Zweige in den Bäumen hängen könnten. Der Sachsenforst rät nach wie vor ausdrücklich vom Waldbesuch ab. „Äste können herabfallen, Bäume noch umstürzen“, warnt auch Dr. Renke Coordes, der Referent der Geschäftsführung des Sachsenforsts. Zudem soll verhindert werden, dass die Waldbesucher die Aufräumarbeiten behindern.

Wie es im Bereich Klosterbuch aussieht, konnte der zuständige Revierförster Ronald Köllner am Mittwoch noch nicht abschätzen. „Es wird Wochen dauern, bis wir dazu Genaueres sagen können. Wir müssen erst einmal alles wegräumen“, sagte Köllner, der sich um den Staatswald in Klosterbuch sowie Thümmlitz kümmert.

Sachsenforst hilft Waldbesitzern

Im Gesamtbereich des Forstbezirkes Leipzig, zu dem Klosterbuch gehört, gab es im Staatswald rund 15 000 Festmeter Schadholz, wie Renke Coordes sagte. Betroffen seien zudem zu gleichen Teilen Nadel- und Laubbäume. Zur Hälfte seien die Bäume mit Wurzel umgestürzt. „Durch den Regen der vergangenen Tage war der Boden aufgeweicht“, erklärte Coordes.

Die sogenannten geworfenen Bäume sind für die Forstarbeiter der bessere Fall. Sie lassen sich nicht nur leichter verarbeiten, sondern auch besser verwerten, weil das Holz nicht zerstört ist. Die andere Hälfte Schadholz entsteht jedoch durch gebrochene Bäume, bei denen der Stamm in der Mitte oder im unteren Teil gebrochen ist. Das Holz sei entwertet und auch die Aufarbeitung sei gefährlicher, informierte Coordes.

Im Bereich des Privat- sowie Körperschaftswaldes ist der Schaden nach ersten Erkenntnissen geringer. Coordes spricht von rund 2 000 Festmetern Schadholz. Die Eigentümer der Wälder können sich zur Beratung an die zuständigen Revierförster des Sachsenforstes wenden, informierte der Referent. Sie geben den Eigentümern Hinweise über die Maßnahmen, die nun durchzuführen sind. Sollten die Waldbesitzer keine Alternativen haben, so koordiniere der Sachsenforst auch Maßnahmen für sie.

Revierförster Dirk Tenzler ist unter Tel. 034381 55413 sowie per E-Mail an Dirk.Tenzler@smul.sachsen.de zu erreichen.

