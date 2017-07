Gefahr für Waldbesitzer Das letzte Unwetter hat tiefe Spuren im Wald hinterlassen. Die Eigentümer sollten sich aber an Regeln halten.

Robert Kelle von der Firma Forstari Elstra holt mit dem Harvester Bruchholz aus einem Waldstück bei Schönfeld heraus. © Kristin Richter

Wer von der A 13 bei Thiendorf auf die angrenzenden Wälder blickt, sieht die Sturmschneise, wie sie sich von Norden kommend durch die Bäume schlägt. Wie Bogenlampen hängen viele seit 22. Juni, sagt Dirk Franko vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Sein Kollege, Revierförster Lutz Rügner, zuständig unter anderem für die Gemeinden Schönfeld und Thiendorf, die es im Großenhainer Land am stärksten getroffen hat, muss sich um die vielen privaten Waldbesitzer kümmern.

Bereits am 29. Juni konnte er 70 Waldbesitzern in Königsbrück Betreuungsverträge mit dem Sachsenforst anbieten, der schwere Technik verleiht. Nächsten Montag findet eine weitere solche Runde in Röhrsdorf statt. Der Sachsenforst erwartet einen ähnlichen Ansturm. Denn die Schäden sind immens. Kleine Waldbesitzer können die umgeworfenen Bäume jetzt oft gar nicht aus dem Wald schaffen.

Denn mit der Kettensäge loszuziehen, wäre jetzt das Gefährlichste, was man tun kann, mahnt Dirk Franko. Die Bäume hängen seit über zwei Wochen extrem auf Spannung. Es wäre nicht das erste Mal, dass beim Ansägen ein Ast wegschnellt und den Waldarbeiter erschlägt.

Trügerischer Eindruck

Am schwersten betroffen sind die Waldgebiete östlich der Autobahn. Die Forstbehörde schätzt die Schadensmenge des Gewittersturms vom 22. Juni auf rund 5 000 Kubikmeter Wurf- und Bruchholz mit Schwerpunkten im Ochsenholz bei Frauenhain, im Raschützwald bei Weißig, im Straucher Wald und in den Kmehlener Bergen, am Galgenberg/Hölle bei Linz, an der Finkenmühle bei Kraußnitz, am Rosenberg sowie die Waldflächen südlich von Ponickau, Liega (Oberwald und südlich der Schweinemast) und die Waldflächen zwischen Thiendorf, Sacka und Welxande.

Schon von der B 98 aus kann man die Schneisen deutlich erkennen, die das Unwetter geschlagen hat. Da es sich überwiegend um geworfene oder gebrochene Einzelbäume und kleinere Baumgruppen über eine weit verteilte Fläche handelt, ist eine behördliche Sperrung ganzer Waldgebiete im Landkreis Meißen durch die Forstbehörde unmöglich.

Das ist eine weitere Gefahr, so Dirk Franko. Die Begehbarkeit des Waldes erweckt den Eindruck, es sei alles in Ordnung. Doch das ist bei Weitem nicht der Fall. Spaziergänge oder Ausritte in die betroffenen Bruch-Schneisen sollten unbedingt unterbleiben, rät das Forstamt. „Die Gefahr, die von entwurzelten und gebrochenen Bäumen ausgeht, ist erheblich. Wir appellieren deshalb an alle, die Flächen bis zur Beräumung des Schadholzes nicht zu betreten.“ Die Sicherheit des Waldbesuchers besitzt oberste Priorität. Dank des Engagements und der Initiative der Waldbesitzer sind die Aufräumarbeiten bereits in vollem Gange.

Aber alles wird noch eine Weile dauern. Das ist auch aus einem anderen Grund nötig: Wer jetzt sein Bruchholz liegenlässt, riskiert eine Borkenkäferinvasion. Das Totholz muss schon deshalb herausgeholt werden.

