Gefahr für den wissenschaftlichen Ruf Profis verhelfen für viel Geld Studenten zum Abschluss. Die Wissenschaftsministerin fordert Konsequenzen.

Eva-Maria Stange, Ministerin fuer Wissenschaft und Kunst © Ronald Bonß

Müssen sich die Hochschulen und die Professoren als verantwortliche Instanzen mit dem Phänomen auseinandersetzen und es als eine Bedrohung ansehen? Die SZ sprach mit Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD).

Frau Stange, Sie haben selbst einen Doktortitel. Wie bewerten Sie, dass zahlungskräftige Studenten sich wissenschaftliche Arbeiten schreiben lassen?

Das ist nicht in Ordnung. Auch wenn es sich vermutlich um eine kleine Minderheit handelt, so ist es eine grobe Verletzung der Regeln sauberen wissenschaftlichen Arbeitens. Der Nachweis eines erfolgreich abgeschlossenen Studiums kann nur erteilt werden, wenn man auch in der Lage ist, selbstständig einen Sachverhalt mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

Welche Gefahren sehen Sie durch akademisches Ghostwriting?

Tatsächlich nachgewiesenes und von den Hochschulen mit ihren eigenen Kontrollmechanismen nicht aufgedecktes Ghostwriting bedroht den anerkannten wissenschaftlichen Ruf der Hochschulen als Ganzes, aber auch der Akademiker selbst. Deshalb muss jedem Vorwurf und Verdacht gründlich nachgegangen und klare Konsequenzen sowohl der handelnden Personen wie auch für die Kontrollinstanzen der Hochschulen gezogen werden.

Die Hochschulen scheinen relativ machtlos zu sein, da der Nachweis schwierig ist.

Zunächst müssen sich die Hochschulen und die Professoren als verantwortliche Instanzen mit dem Phänomen auseinandersetzen und es als eine Bedrohung für den wissenschaftlichen Ruf und die Reputation der Hochschule wahrnehmen.

Also wäre Ghostwriting mal ein Thema für die Landesrektorenkonferenz?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieses Gremium noch nicht mit diesem Thema befasst hat. Natürlich haben die Rektoren ein starkes Interesse daran, dass akademische Ausbildung und akademische Abschlüsse auf Ehrlichkeit und Einhaltung wissenschaftlicher Prinzipien basieren und nicht durch Tricksereien und kriminelle Energie aufgeweicht werden.

Welche Tipps haben Sie?

Die Wissenschaftler selbst können am besten einschätzen, mit welchen Methoden Ghostwriting aufgedeckt und dann ausgeschlossen bzw. sanktioniert werden kann. Mündliche Prüfungen oder Verteidigungen der wissenschaftlichen Arbeit können Diskrepanzen zwischen schriftlicher Arbeit und tatsächlichen Leistungen offenlegen.

Der Deutsche Hochschulrat will akademische Ghostwriter mit bis zu zwei Jahren Freiheitsentzug bestrafen lassen.

Der strafrechtliche Vorstoß geht sicher sehr weit und muss von Juristen hinsichtlich der Angemessenheit eingeschätzt werden. Strafrechtlich relevantes Handeln bedarf jedoch grundsätzlich einer Sanktion. Wer gegen Regeln verstößt, muss auch mit den Konsequenzen leben.

Unsere Recherchen ergaben, dass wohl auch wissenschaftliche Mitarbeiter, teilweise sogar Professoren als Ghostwriter tätig sind.

Das kann ich mir nur schwer vorstellen, halte es aber für sehr bedenklich. Es wäre mehrfacher und nicht nur strafrechtlich relevanter, sondern auch moralischer Betrug: an den eigenen Kollegen, an den Studierenden, am Wissenschaftssystem. Meines Erachtens sollte hier auch das Wissenschaftssystem reagieren. Wer sich für solche Arbeiten bezahlen lässt, sollte seine akademischen Anerkennungen wie Doktor- oder Professorentitel verlieren.

Die Einnahmen dürften der Grund für Ghostwriting sein. Würde es helfen, die persönlichen Situationen der Mitarbeiter an den Hochschulen zu verbessern?

Es gibt keine Entschuldigung für bewusste Rechtsverletzungen! Auch wenn die Beschäftigungsbedingungen für wissenschaftliche Mitarbeiter an den Hochschulen verbesserungsbedürftig sind, so sind sie kein Grund für die Missachtung grundsätzlicher Regeln wissenschaftlichen Arbeitens. Die übergroße Mehrheit hält sich daran.

Das Gespräch führte Sebastian Martin

