Gefahr durch Steinschlag In Sebnitz stürzten am Donnerstagabend mehrere Steine von einem unbewohnten Haus auf den Gehweg.

Die Kameraden der Sebnitzer Feuerwehr sicherten die Gefahrenstelle in Sebnitz. © Marko Förster

Sebnitz. Mehrere Steine fielen in Sebnitz von einem Haus auf der Weberstraße. Es bestand somit Gefahr für Passanten. Donnerstagabend meldete ein aufmerksamer Bürger, dass Steine von einer Fassade eines unbewohnten Hauses auf der Weberstraße 12 auf den Gehweg gefallen waren. Daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr an. Die 20 Sebnitzer Kameraden rückten mit vier Fahrzeugen samt Drehleiter an. Sie kontrollierten die Fassade, Dach und Dachrinne. Lose Gesteine und Schieferplatten wurden von Hand abgetragen. Noch am Abend wurde mit einem Bauzaun der Fußweg sowie ein Teil der Straße abgesperrt. In Sebnitz gibt es mehrere leer stehende Immobilien, von deren Fassade und Dach sich immer wieder Steine lösen und auf Fußweg und Straße fallen. (szo)

Gefährliche Ecke







