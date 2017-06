Gefahr durch offene Gullys in Weißwasser

Honda entwendet Rothenburg. In der Nacht zu Montag haben in Geheege Unbekannte eine Honda entwendet. Das etwa vier Jahre alte Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen GR-LA 74 befand sich an der Straße Zur Wasserscheide. Den Zeitwert der Maschine schätzte der Eigentümer auf rund 4500 Euro.

BMW beschädigt Görlitz. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen versuchten in Görlitz Unbekannte, einen BMW X 1 an der Bergstraße zu entwenden. Die Täter drangen in das Fahrzeug ein und beschädigten das Zündschloss, ein Starten des Wagens gelang ihnen nicht. Die Schadenshöhe konnte noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Überwachungskameras mit Bewegungsmeldern entwendet Görlitz. In der Nacht zu Sonntag sind in Görlitz Unbekannte auf das Bombardier-Betriebsgelände an der Christoph-Lüders-Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten von Lichtmasten zwei Überwachungskameras samt Bewegungsmelder. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Wohnhaus eingedrungen Görlitz. In der Nacht zu Sonntag sind in Görlitz Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße Handwerk eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem ein Fahrrad der Marke Winora sowie diverse persönliche Gegenstände und Bekleidungsstücke. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 2900 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trunkenheit im Verkehr Markersdorf. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz hat am Sonntagmorgen in Markersdorf auf der S111 die Fahrtauglichkeit eines Peugeot-Fahrers kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 63-Jährigen. Der Wert des Atemtestes von umgerechnet 1,3 Promille führte zur Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Den Führerschein des Deutschen nahmen die Polizisten nach einer Blutentnahme in Verwahrung. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

Werkzeuge und Arbeitsgeräte entwendet Zittau. In der Nacht zu Sonntag sind in Zittau Unbekannte in ein Wohnhaus an der Chopinstraße eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Werkzeuge sowie Arbeitsgeräte. Den Stehl- sowie Sachschaden schätzte der Eigentümer auf insgesamt rund 1500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Gullideckel entfernt und neben Fahrbahn geworfen Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Weißwasser mehrere Gullideckel im Bereich der Teichstraße heraus gehoben und neben die Fahrbahn gelegt. Des Weiteren wurden zwei transportable Verkehrszeichen entfernt und auf die angrenzende Wiese geworfen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die den Fall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser unter der Telefonnummer 03576 2620 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.