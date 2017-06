Gefahr aus dem Internet Mobbing-Angriffe im Internet häufen sich, etwa jeder 20. Jugendliche ist betroffen. Berater sagen: Das kann man ändern.

Ständig online: Jugendliche verbringen jeden Tag viele Stunden im Internet. Unterwegs mit dem Handy, zu Hause vorm Computer. Wer gemobbt wird, ist so einer permanenten Belastung ausgesetzt.

Enrico Kieneck, Sozialarbeiter im Pirnaer Hanno e. V.

Ein Mobbingangriff an Wilsdruffs Oberschule sorgte für eine heftige öffentliche Debatte. Vier Schüler wurden in einem Chat von Klassenkameraden beleidigt, beschimpft und bedroht. Nachdem eine Lehrerin sich des Falls angenommen hatte, entschied sich Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU), die Sache öffentlich zu machen. Seitdem wird über das Verhalten der Schüler, Eltern und Lehrer diskutiert.

Dabei ist klar: Wilsdruff ist kein Einzelfall. Sozialarbeiter aus der Region berichten von ähnlichen Fällen an mehreren Schulen, die ihnen bekannt sind. Dass die Fälle von psychischer Gewalt im Internet zunehmen, beobachten auch die Sozialpädagogen im Pirnaer Hanno e.V. Der Verein hat einen beliebten Jugendtreff in Pirnas Innenstadt. Seine Mitarbeiter gelten im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als erfahrene Experten für die Themen Mobbing, neue Medien und gewaltfreie Kommunikation. Die SZ erklärt, warum Mobbingvorfälle im virtuellen Raum eine neue Dimension haben und wie Schüler, Eltern und Lehrer damit umgehen sollten.

Was ist Cybermobbing und wie läuft das ab?

Grundsätzlich gilt: Streitereien, Sticheleien und Rangkämpfe gab es schon immer. „Von Mobbing sprechen wir erst, wenn die Sticheleien systematisch und langfristig auftreten“, sagt Enrico Kieneck. Seit fünf Jahren arbeitet der gebürtige Berliner als Sozialarbeiter im Hanno und als Berater im Landkreis. „Mobbing läuft asymmetrisch ab. Es gibt immer einen Überlegenen, der seine Macht über Unterlegene ausspielt.“ Witze auf Kosten anderer können sich gegen das Aussehen, die Herkunft, die Sprache oder das Auftreten der Opfer richten.

Zwar laufe Mobbing nie ausschließlich digital ab, es gebe immer eine Vorgeschichte in der analogen Welt, etwa in der Schule, so Kieneck. Aber: Neue Technologien wie Smartphones oder Tablet-Computer sowie neue Plattformen und soziale Netzwerke im Internet wie Foren, Chats, Nachrichtendienste wie Whatsapp, oder die Kommentarspalten bei Fotodiensten wie Instagram oder auf Videoportalen wie Youtube bieten Raum dafür, dass sich die einst analogen Angriffe ins Internet verlagern. Und genau das sei eine Gefahr, sagt Enrico Kieneck.

„Studien zeigen, dass Menschen sich anders verhalten, wenn sie ihr Gegenüber im Moment des Beschimpfens nicht sehen können“, sagt er. Wer Reaktionen seines Mobbingopfers wie Gestik, Mimik oder Weinen nicht wahrnimmt, könne dazu verleitet sein, sich heftiger auszudrücken.

Hinzu kommt, dass das Internet die Kommunikation in Raum und Zeit ausdehnt. „Früher konnte man dem Mobbing aus dem Weg gehen, wenn man den Schulhof verließ“, so Kieneck. Heute trägt fast jeder Jugendliche permanent ein Smartphone mit Internetanschluss mit sich herum oder kann sich am heimischen Computer ins Internet begeben. „Dort werden die Konflikte dann nach Schulschluss weiter beackert“, so Kieneck. Die Geräte einfach auszuschalten, sei keine Lösung. Spätestens am nächsten Schultag seien die Dinge, die nun im Netz stehen, wieder Thema.

Zeitlich dehnt das Netz die Kommunikation aus, weil Wörter, die einmal hochgeladen sind, sich meist nur schwer wieder löschen lassen. Wenn Mobbing Kinder psychisch belastet, können Eltern als Ultima Ratio über einen Wechsel der Schule nachdenken, so Kieneck. Aber: „Wurden die digitalen Angriffe öffentlich gemacht, können sie das Kind nach wenigen Klicks auch an der neuen Schule schnell einholen.“

Wie verbreitet ist Cybermobbing und wie kann man sich davor schützen?

Belastbare Daten, wie oft es zu Mobbing im Internet kommt, gibt es nicht. Sozialarbeiter haben aber festgestellt, dass Schüler besonders zwischen der fünften und achten Klasse davon betroffen sind. „Wir schätzen aufgrund unserer Erfahrungen in den Schulen, dass zwischen drei und fünf Prozent aller Jugendlichen schon mindestens einmal im Internet gemobbt wurden“, sagt Enrico Kieneck. Was auf den ersten Blick nach wenig aussieht, heißt aber auch: Etwa jeder 20. Jugendliche hat schon bittere Erfahrungen mit Mobbing im Internet gemacht. „80 Prozent aller Schüler sagen uns aber auch aber auch, dass sie noch keinerlei Erfahrungen mit Beleidigungen im Internet gemacht haben“, so Kieneck.

Schützen könne man sich vor Übergriffen weder im Digitalen noch in der analogen Welt. „Das Mobbingopfer hat nie Schuld“, sagt Kieneck. Wer permanent unterdrückt werde, glaube irgendwann, was andere einem einreden wollen. „Weil die Opfer nie selbst schuld sind, können sie sich auch nicht allein retten“, sagt Kieneck.

Was sollten Betroffene tun, wenn sie Opfer von Mobbing werden?

Am allerwichtigsten sei es, sich möglichst schnell einem Erwachsenen anzuvertrauen. Das können die Eltern sein, Lehrer oder Schulsozialarbeiter. „Wenn die Vorfälle die Erwachsenen erreichen, können sie gezielt mit den Kindern nach Lösungen suchen.“ Wichtig sei es, ein gutes Gruppenklima herzustellen, in dem möglichst niemand ausgegrenzt werde. „Und wenn das doch einmal passiert, sind die Mitläufer entscheidend“, sagt Kieneck. Wenn die sich nicht an vermeintliche Gruppenanführer ranhängen, sondern die Courage haben, zu zeigen, dass eine Linie überschritten ist, sei schon viel erreicht.

Wie sollten sich Eltern, Lehrer und Erzieher verhalten?

Die Mitarbeiter des Hanno bemerken in ihren Seminaren bei Lehrern oft große Unsicherheiten beim Umgang mit neuen Medien. Deshalb rät Enrico Kieneck: „Reden Sie miteinander.“ Eltern sollten schnell mit Lehrern über Vorfälle sprechen und diese sich mit ihren Kollegen austauschen. Außerdem wirbt Kieneck regelmäßig dafür, dass Schulen ihre Haltung zu Mobbing öffentlich in die Satzung oder das Schulprogramm schreiben. „Eine klare Haltung wirkt positiv in der Prävention. Und wenn ein Fall eintritt, haben die Lehrer einen Plan zur Hand, wie damit umzugehen ist.“

Eltern sollten gegenüber ihren Kindern pädagogische Phrasen vermeiden wie: Was ist dein Anteil, was hast du denn falsch gemacht? „Wie gesagt: Ein Mobbingopfer ist unverschuldet in die Situation gekommen und kann sich aus dieser selbst nicht befreien“, sagt Enrico Kieneck. „Eltern sind Vorbilder. Was für Alkohol und Tabak gilt, trifft auch auf Neue Medien zu: Kinder kopieren ihre Rollenvorbilder.“ Eltern sollten also auch selbst einmal überlegen, wie oft sie zum Smartphone greifen.

Wo können sich Schüler, Eltern und Lehrer Hilfe holen?

Die Mobbingberatung Sachsen ist mit Jutta Kaiser in Berggießhübel auch im Landkreis vertreten. „Im Netz unter klicksafe.de gibt es viele gute Tipps für den Umgang mit neuen Medien“, sagt Enrico Kieneck. Er empfiehlt die Berlin-Brandenburger Anti-Mobbing-Fibel. „Und jeder kann sich auch an uns beim Pirnaer Hanno wenden.“

Der Hanno e. V. lädt Schüler, Eltern, Lehrer und Erzieher zum kostenlosen Infoabend „Aufwachsen mit Smartphones und dem Mitmachnetz Web 2.0“ am 12. Juni, 19 Uhr, in den Kleinbahnhof Wilsdruff in der Freiberger Str. 48 ein.

