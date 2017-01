Gefahr am Telefon

Zäune gestohlen Purschwitz. Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntag- und Montagnachmittag in einen Betrieb in Purschwitz eingestiegen. Sie stahlen dort abgestellte Zäune, Tore und Paneel-Teile im Wert von rund 4 000 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Trickbetrüger am Telefon Region. Eine 75-jährige Neugersdorferin bat am Montagmittag die Polizei um Rat. Sie hatte einen Anruf erhalten, in dem sich ein Mann als Rechtsanwalt ausgab und vehement die sofortige Zahlung von 1 500 Euro forderte. Der unbekannte Anrufer wollte die Angst der Seniorin ausnutzen, in dem er ihr vorgaukelte, dass sie auf einem großen Schuldenberg säße. Kurz danach meldete sich eine 81-jährige Radebergerin bei der Polizei. Auch sie hatte einen ominösen Anruf erhalten. Ein unbekannter Mann gab sich als Polizeibeamter aus und fragte, ob sich Bargeld oder Schmuck im Haus befänden. Offenbar versuchte der Täter, ihr Haus für einen zukünftigen Einbruch oder Trickdiebstahl auszukundschaften. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Hoyerswerda. Hier hatte sich ein Unbekannter bei einem 78-Jährigen gemeldet, um vermeintliche Schulden einzutreiben. Die Senioren handelten allerdings besonnen. Sie gingen nicht auf die Forderungen ein und informierten die Polizei.

Verkäuferin beschimpft Bautzen. Drei Streifen haben am Montagabend im Kornmarkt-Center in Bautzen einen betrunkenen Mann des Hauses verwiesen. Der 24-jährige Inder hatte zuvor eine Verkäuferin beschimpft und einen Wachmann angespuckt. Da er das Einkaufscenter nicht verlassen wollte, wurde die Polizei zur Durchsetzung des Hausrechtes gerufen. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2,4 Promille.

In Postamt eingestiegen Kamenz. Diebe sind in der Zeit zwischen Sonntag und Montagmorgen in ein Postamt an der Andreas-Günther-Straße in Kamenz eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räume, öffneten Pakete und entwendeten unter anderem einen Tresor mit Bargeld und Stempeln, einen Fernseher sowie eine Mikrowelle. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen.

Kettensäge entwendet Sohland. In der Nacht zu Montag haben Diebe eine Kettensäge der Marke Stihl aus einem Schuppen am Sohlander Kirchberg gestohlen. Es entstand Schaden in Höhe von reichlich 500 Euro.