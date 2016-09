Gefahr am Bösen Bruder Nicht nur an der Knorre bei Meißen drohen Felsen abzustürzen. Sondern auch in Diesbar-Seußlitz.

Im Sommer musste die Straße am Ortsausgang von Meißen gesperrt werden. Vom Knorrefelsen hatten sich Teile gelöst und waren herabgefallen. © Andreas Weihs

Überragende Felsstücke, loses Geröll – die Felsformationen an der Elbe zwischen Nünchritz und Meißen bergen durchaus eine gewisse Gefahr in sich. „Grundsätzlich sind Felsabgänge geogene Naturgefahren“, sagte die Sprecherin des sächsischen Landesumweltamtes Anne Matthies-Umhau. Deshalb würden punktuell Kontrollen durchgeführt – nicht nur am Knorrefelsen bei Meißen, für dessen Sicherung der Landkreis nun insgesamt etwa eine Million Euro investieren will. Sondern auch am Bösen Bruder in Diesbar-Seußlitz.

Für den unmittelbar westlich am Steinbruchrestloch „Böser Bruder“ angrenzenden Felshang wurden so durch das Landesumweltamt zwischen 2009 und 2016 Gefährdungseinschätzungen und Kontrollbegehungen durchgeführt, sagte Anne Matthies-Umhau auf Nachfrage der SZ. Mit dem Ergebnis, dass mehrfach Fachfirmen anrücken und lockeres Gestein beräumen mussten.

Wer für die Überwachung des Felsens zuständig ist und die Kosten dafür tragen muss, ist allerdings unklar. Das Landesamt sei nur Auftragnehmer, hieß es. Im Landratsamt Meißen erklärt man, für den Bösen Bruder nicht zuständig zu sein.

