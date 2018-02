Gefärbt, gekratzt, mit Wachs verziert

Ostereierkunst im Spreewald-Museum Lübbenau, hier die Wachsbossiertechnik. Foto: Museum OSL

Vier Wochen vor Ostern ist es so weit, über vierzig Ostereierkünstler machen sich auf den Weg nach Lübbenau, um bei der Ostereiermesse im Spreewald-Museum ihre kunstvoll gestalteten Ostereier zu präsentieren. Die größte Ostereiermesse im Spreewald verwandelt das Museum am Samstag und Sonntag zum bunten Markplatz für traditionelle sorbische Ostereier. Die Gäste können den Ostereiermalern über die Schultern blicken, wenn vor Ort filigrane, detailreich gestaltete Eier entstehen, mit ihnen ins Gespräch kommen und individuelle Arbeiten direkt von den Künstlern erwerben. Mit dabei sind Künstler aus dem Spreewald und der Niederlausitz, aus Sachsen, Brandenburg und Berlin.

Von der farbenfrohen Wachsbossiertechnik über die klassische Wachsbatiktechnik und die eher seltene Kratz-und Ätztechnik können die Gäste in Lübbenau alle klassischen Verziertechniken finden. Jeder Künstler hat seinen eigenen Stil. Von modernen Mustern und Techniken bis zu Elementen, die von Generation zu Generation weiter gegeben werden, ist alles dabei. So ist jedes Osterei ein einzigartiges Kunstwerk. Für Kinder, die ihr eigenes Osterei bemalen möchten, gibt es am Wochenende eine Ostereierwerkstatt, in der nach Anleitung Eier mit farbigem Wachs verziert werden.

Das Spreewald-Museum ist mit seinen Ausstellungen an beiden Tagen der Messe von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (red/aw)

Kontakt: Spreewald-Museum Lübbenau, Topfmarkt 12, 03222 Lübbenau

