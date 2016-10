„Gefängniszellen werden täglich kontrolliert“ Wie gelangen Pillen, Marihuana oder Handys in den Knast? Die SZ hat bei der Zeithainer Anstaltsleitung nachgefragt.

zurück Bild 1 von 5 weiter Das wurde bei der Razzia im Fernsehen – Jenke-Experiment – alles in der JVA Zeithain gefunden: ein zum Weinballon umgebauter 20-Liter-Mülleimer, in dem Obstreste mit Zucker und Wasser gären. Ein aus einer Socke gebautes Pendel für Überwürfe zwischen den Zellen (außen), ein Haschisch- oder Marihuana-Tabakgemisch und diverse Pillen. © Screenshot RTL Das wurde bei der Razzia im Fernsehen – Jenke-Experiment – alles in der JVA Zeithain gefunden: ein zum Weinballon umgebauter 20-Liter-Mülleimer, in dem Obstreste mit Zucker und Wasser gären. Ein aus einer Socke gebautes Pendel für Überwürfe zwischen den Zellen (außen), ein Haschisch- oder Marihuana-Tabakgemisch und diverse Pillen.

Benno Kretzschmar ist Amtsinspektor im Justizvollzugsdienst und Sprecher der Justizvollzugsanstalt in Zeithain.

Herr Kretzschmar, zig Beamte, Schutzmontur, ein Spürhund. Sind Kontrollen in der JVA Zeithain immer so aufwendig, wie man das in der RTL-Sendung sehen konnte?

Bei der Durchsuchung, die von dem Fernsehteam begleitet wurde, handelte es sich um einen Einsatz der sogenannten Sicherheitsgruppe Justizvollzug des Freistaates Sachsen. Diese trägt eigene Einsatzkleidung und kommt routinemäßig in allen sächsischen Justizvollzugsanstalten zum Einsatz. Die Kollegen unterstützen uns, Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Durch den Einsatz der Sicherheitsgruppe Justizvollzug ist es möglich, bestimmte Bereiche einer Anstalt in relativ kurzer Zeit intensiv zu durchsuchen.

Und wie sehen Kontrollen aus, die nicht von dieser Spezial-Einheit durchgeführt werden?

Darüber hinaus gibt es regelmäßige Kontrollen und Durchsuchungen durch Bedienstete der JVA Zeithain. Hierbei wird in der Regel allgemeine Dienstkleidung getragen. Die Diensthunde, von denen zwei zur JVA Zeithain gehören, kommen zudem regelmäßig in der Anstalt bei Kontrollen und Durchsuchungen zum Einsatz. Der Rauschgiftspürhund und der Handyspürhund sind jedoch nicht bei jeder routinemäßigen Kontrolle oder Durchsuchung dabei, sondern werden zielgerichtet eingesetzt.

Wie oft gibt es im Gefängnis Durchsuchungen?

Alle Hafträume werden täglich einer Sicherheitskontrolle unterzogen und mindestens alle vierzehn Tage auf versteckte verbotene Gegenstände durchsucht.

Im Gefängnis werden Drogen, Waffen und Handys gefunden? Wie gelangen die da eigentlich hin?

Um einen menschenwürdigen Strafvollzug auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass Gefangene die Möglichkeit haben, mit Menschen in Freiheit, vor allem ihren Familien und Angehörigen, Kontakt aufzunehmen und Bindungen zu pflegen. Dies wird beispielsweise durch Besuche, Schriftwechsel oder auch Ausgänge ermöglicht. Leider werden diese wichtigen Bausteine im Resozialisierungsprozess auch durch einzelne Gefangene missbraucht. Aus diesem Grund erfolgen im Nachgang solcher Kontakte Kontrollen und Durchsuchungen bei den Gefangenen.

... und dennoch werden verbotene Gegenstände gefunden?

Eine hundertprozentige Sicherheit und ein Ausschluss aller Möglichkeiten, verbotene Gegenstände in die Anstalt einzubringen, sind trotz aller Maßnahmen nicht möglich.

Wie viele Drogen, Waffen und Handys wurden in diesem Jahr bei Durchsuchungen in der JVA Zeithain sichergestellt?

In diesem Jahr sind in der JVA Zeithain in 16 Fällen Betäubungsmittel sichergestellt und zur Anzeige gebracht worden. Des Weiteren wurden 2016 bei Kontrollen in verschiedenen Bereichen der JVA Zeithain bislang 67 Mobiltelefone sichergestellt. Waffen wurden keine sichergestellt.

Warum bleiben solche Habseligkeiten teilweise unentdeckt? Gerade der zum Weinballon umgebaute Papierkorb müsste doch auffallen?

Solche Versuche von Gefangenen, mit einfachsten Mitteln aus Essensresten Alkohol herzustellen, sind in der Regel sehr auffällig. Sie werden bei den Durchsuchungen, wie auch in diesem Fall, durch die Bediensteten schnell entdeckt und entsorgt.

Es fragte: Antje Steglich

