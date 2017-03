Gefängnisstrafe für Randalierer Steve E. hat mit einem Kumpan in Radeberg mehrere Schaufensterscheiben demoliert. Drogen waren damals im Spiel.

Am Radeberger Bahnhof wurden in der Aprilnacht vor zwei Jahren insgesamt 13 Scheiben eingeschlagen. Die Täter warfen sie mit Steinen aus dem Gleisbett ein. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Über diese Tat redeten die Radeberger noch lange: Vor zwei Jahren war es, als Randalierer durch die Stadt zogen und eine Spur der Verwüstung hinterließen. Betroffen war besonders die Radeberger Südvorstadt. Gleich an fünf Gebäuden zerschlugen sie Fensterscheiben und Türen. Schäden wurden beispielsweise an der Grundschule-Süd an der Heidestraße und der Förderschule an der Ferdinand-Freiligrath-Straße festgestellt.

Aber auch an der Sparkasse Heidestraße, der Außenstelle des Landratsamtes auf dem Robotron-Areal und eben ganz besonders am Bahnhof gingen Scheiben und Türen zu Bruch. An letzterem sammelten die Täter Steine aus dem Gleisbett und schlugen damit Fenster des Gebäudes und des Fahrstuhls ein. Ein Schaden in Höhe von 7 600 Euro wurde allein am Bahnhof angerichtet. „Schäden haben wir ja hier immer wieder mal am Bahnhofsgebäude zu verzeichnen, aber das war schon eine wirklich unglaubliche Dimension“, sagte damals André Marschner vom Radeberger Wohnungsunternehmen Wohnbau.

Am Dienstag wurde einer der beiden Randalierer am Bautzener Amtsgericht verurteilt. Es handelt sich um Steve E. aus Radeberg. „Er hat die Taten gestanden“, sagte Markus Kadenbach, Sprecher des Amtsgerichts. Nach seinen Angaben waren in der Aprilnacht Alkohol und Drogen im Spiel. Insgesamt hätten die beiden in wenigen Stunden einen Schaden von 52 600 Euro angerichtet. Ein Raub, der ebenfalls dem Radeberger zugerechnet worden war, konnte ihm nicht nachgewiesen werden. „Das hat die Befragung von Zeugen ergeben“, sagte Kadenbach.

Steve E. ist der Justiz gut bekannt. Er wurde in vorangegangenen Prozessen in Dresden, Kamenz und Bautzen wegen anderer Delikte verurteilt und saß bereits in Haft. Nach dem Urteil am Dienstag verlängert sich sein Aufenthalt hinter Gittern. „Das Gericht hat Einzelstrafen, die zwischen drei und zehn Monaten lagen, zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Sie summiert sich auf insgesamt zwei Jahre und sechs Monate“, sagte der Mitarbeiter des Amtsgerichts. Steve E. wurde nach der Verhandlung gleich wieder in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

zur Startseite