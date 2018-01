Aus dem Gerichtssaal Gefängnisstrafe für Döbelner Mehrfachtäter Ein 20-Jähriger stand wegen mehrerer Straftaten vor Gericht. Dort war er nicht zum ersten Mal. Jetzt bekam er die Quittung.

Symbolfoto © Felix Kästle/dpa

Döbeln. Am 23. Dezember 2016 stoll ein 20-Jähriger im Nettomarkt in der Unnaer Straße in Döbeln eine Tafel Ritter Sport im Wert von 2,59 Euro gestohlen haben. Der Ladendetektiv, der den Diebstahl beobachtete, forderte ihn auf, mit ins Büro zu kommen. Dort wollte er in den Rucksack des Diebes schauen. Daraufhin soll ihm der mutmaßliche Täter mehrfach Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, sodass der Geschädigte im Krankenhaus behandelt werden musste. Wegen der Taten und wegen einer Betäubungsmittelsache stand der 20-Jährige jetzt vorm Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln.

Vorgeworfen wurden ihm Diebstahl mit Waffen, gefährliche Körperverletzung und der Handel mit Betäubungsmitteln.

Als Polizeibeamte drei Wochen nach der Tat die Wohnung des Angeklagten in Döbeln durchsuchten, fanden sie 300 Gramm Marihuana und Haschisch in einem Beutel verpackt sowie eine Feinwaage. Die Drogen hatten einen Wirkstoffgehalt von 0,35 Gramm Tetrahydrocannabinol.

Den Diebstahl der Schokolade und, dass er dem Detektiv Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe, gestand der Angeklagte. Mit Betäubungsmitteln will er nicht gehandelt haben. Dafür fand das Gericht auch keine Beweise. „Es wurden keine Indizien für den Handel mit Betäubungsmitteln gefunden“, sagt Richterin Marion Zöllner in der Urteilsbegründung. „Es gab weder SMS noch Whatsappnachrichten für Käufe oder Verkäufe.“

Deshalb verurteilt sie den Beschuldigten wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte, weil der Angeklagte mehrfach, auch einschlägig vorbestraft ist, auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung plädiert.

zur Startseite