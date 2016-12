Gefängnisraum in Flammen Wieder hat es in der Anstalt gebrannt. Der Fall reiht sich in eine einzigartige Serie ein.

Die Feuerwehr beim Zellenbrand im Zeithainer Gefängnis. © FFW Glaubitz

Kurz vorm Jahreswechsel haben Mitarbeiter und Insassen des Zeithainer Gefängnisses erneut einen Feuerwehreinsatz erlebt. Am Donnerstagnachmittag waren die Kameraden der Glaubitzer Feuerwehr nach eigenen Angaben gemeinsam mit Wehren aus Radewitz, Zeithain und Nünchritz in die Anstalt alarmiert worden. „Vor Ort brannte eine Zelle im vierten Obergeschoss in voller Ausdehnung.“ Fotos der Wehr zeigen ein verrußtes Fenster, aus dem Rauch aufsteigt. „Glücklicherweise waren keine Personen in der Zelle zu finden, sodass man sich gezielt auf die Verhinderung der Brandausbreitung konzentrieren konnte“, teilt die Feuerwehr mit.

Eine Bestätigung des Brandgeschehens durch die JVA-Leitung war gestern nicht zu bekommen, ebenso wie Informationen zur Brandursache oder Auswirkungen für Mitarbeiter und Insassen. – In der Zeithainer Justizvollzugsanstalt hatte es in diesem Jahr bereits eine Reihe weiterer Brände gegeben. Bis August waren vier Brände binnen sieben Monaten registriert worden – auch laut damaligen Angaben des Sächsischen Justizministeriums eine landesweit einzigartige Serie. Insassen und Anstaltsmitarbeiter waren bei diesen Vorfällen unverletzt geblieben. Die Schäden beschränkten sich auf die jeweiligen Hafträume, in denen die Gefangenen meist einige Textilien mit dem Feuerzeug angezündet hatten. Zum Teil handelte es sich um Protestaktionen. (SZ)

