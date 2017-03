Gerichtsbericht Gefängnis für Fahren ohne Fleppen Ein Großenhainer ist wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein angeklagt – er begeht schon seit Jahrzehnten immer wieder das gleiche Delikt.

Das muss man erst einmal schaffen: Seit einem Jahr in der Röderstadt leben und jedem Beamten des hiesigen Polizeireviers schon aus der Ferne bekannt zu sein. Der Mann, der auf der Anklagebank im Riesaer Amtsgericht sitzt, hat das vollbracht. Ein halbes Dutzend Polizisten aus dem Großenhainer Revierbereich ist als Zeuge geladen. Und das nicht etwa wegen eines Kapitalverbrechens. Sondern um auszusagen, wann sie den Delinquenten beim Fahren ohne Führerschein erwischt haben. Es geht um insgesamt sieben Fälle innerhalb eines Vierteljahres. Der Sünder – nennen wir ihn Franz-Josef - hat das schon seit seiner frühesten Jugend praktiziert, und jetzt ist er immerhin 48 Jahre alt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er nie gewesen. Aber er kauft regelmäßig alte Autos und fährt mit ihnen durch die Gegend. Dabei steht er meist Drogeneinfluss - bei etlichen Kontrollen wurden Spuren von Crystal und Haschisch in seinem Blut gefunden. Das gibt Franz-Josef auch unumwunden zu, ebenso wie die illegalen Fahrten, die fast immer mit abgemeldeten und nicht versicherten Vehikeln stattfanden. Einmal hat der ehemalige Koch sogar das Nummernschild eines zugelassenen Autos an ein stillgelegtes geschraubt.

Der Mann ist eindeutig eine Gefahr für seine Umgebung - auch wenn er meist nur in der Stadt Großenhain unterwegs war. Aber die lange Liste von Vorstrafen zeigt, dass er absolut nicht bereit ist, aus seinen diversen Verurteilungen zu lernen. Es mögen wohl insgesamt 15 Jahre sein, die Franz-Josef mittlerweile hintern Gittern verbracht hat. Und meist ging es Fahren ohne Führerschein, Tankstellenbetrug und Diebstahl. Alles Bagatelldelikte, wenn sie nur einmal passieren, aber die Summe zeigt, dass der Angeklagte zu keinerlei Reue fähig ist. Kaum hat er nach einer solchen Straftat das Polizeirevier verlassen, steigt er wieder in seinen fahrbaren Untersatz und macht die Gegend unsicher. Das belegen die Vernehmungsprotokolle. Großenhains Ordnungshüter kennen den Mann, der von Hartz IV lebt, mittlerweile so gut, dass sie auch hinter der Frontscheibe erkennen, wenn er ihnen auf einer Streifenfahrt zufällig entgegenkommt. Zweimal hat Franz-Josef da die Flucht ergriffen und sein Auto schnell irgendwo abgestellt.

Was soll man mit einem so unbelehrbaren Schwarzfahrer machen? Zumal auch noch ein Diebstahl zu Buche steht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 48-Jährigen vor, die Tasche eines Großenhainers geklaut zu haben, der nach einer Urlaubsreise aus dem Auto stieg und seine persönliche Habe auf einer Bank neben der Haustür ablegte. Eine halbe Stunde später registrierte eine Kamera, wie Franz-Josef in einer Großenhainer Sparkassenfiliale mit der EC-Karte des Bestohlenen Geld abheben wollte. Als das nicht klappte versuchte er es noch einmal bei der Deutschen Bank – ebenfalls ohne Erfolg. Er habe die Karte von einem Bekannten ausgehändigt bekommen, versucht sich der Angeklagte herauszuwinden. Den Namen des „wirklichen“ Diebes will er allerdings nicht nennen.

Nachdem jeder einzelne Fall vor Gericht ausführlich besprochen wurde und Franz-Josef nur den Diebstahl geleugnet hat, plädiert die Staatsanwältin zur allgemeinen Überraschung nur auf eine Bewährungsstrafe. Ein Jahr und sechs Monate gesiebte Luft sollen dem Großenhainer angedroht werden. Wohl auch deshalb, weil Franz-Josef sich bereiterklärt hat, eine psychiatrische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Richterin Ingeborg Schäfer sieht das allerdings völlig anders. Sie bleibt zwar bei der geforderten Haftzeit – die aber soll der Delinquent auch absitzen. Sie habe sogar überlegt, den notorischen Schwarzfahrer direkt vom Gerichtssaal aus in den Knast zu überführen. Denn gegen ihn sei nicht nur das Verfahren in Riesa anhängig, sondern noch weitere im Raum Südbrandenburg, wo Franz-Josef herstammt. Er absolviere da quasi eine Tournee durch die Gerichtssäle. Die sofortige Haft bleibt dem Großenhainer zwar erspart, aber zumindest seine Autos ist er erst einmal los. Sie werden per Gerichtsbeschluss eingezogen.

