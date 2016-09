Gefängnis als einziger Ausweg? Der verhinderte Hammermörder von Coswig schweigt zu seinem Motiv. War das Opfer nur willkürlich gewählt?

© Archiv/Sven Ellger

Der 64-jährige Coswiger Dietmar Artur H. ist ein außergewöhnlicher Angeklagter. Er versucht gar nicht erst, sein Gesicht vor Kameras mit Aktenordner oder Kapuze zu verdecken, steht zu seiner Tat, zeigt keine Spur von Reue, im Gegenteil: Er bedauert, dass es nicht geklappt hat mit dem Mord an einem 77-jährigen Rentner. Das Verfahren gegen ihn wurde am Donnerstag am Landgericht Dresden fortgesetzt. Seinen Nachbarn hatte er am 24. Januar dieses Jahres in dessen Wohnung zunächst mit einem Hammer attackiert. Dabei stellte er sich dilettantisch an. Er bekam den Zimmermannshammer nicht aus dem Plastebeutel, weil sich der Hammer verhakte. Der Rentner konnte die Schläge abwehren, dann holte der Angeklagte ein Messer raus, stach zu. Als ein anderer Nachbar zu Hilfe kam, attackierte er auch diesen mit dem Messer und verletzte ihn.

Der Coswiger sagt vieles, nur eines nicht: sein Motiv. „Uns alle quält immer noch die Frage nach dem Warum“, sagte die Vorsitzende Richterin des Schwurgerichtes Birgit Wiegand. Doch alle Versuche, dem Mann zu entlocken, aus welchem Grund er den Rentner töten wollte, blockt der Angeklagte ab. „Dazu sage ich nichts. Das ist meine Sache. Ein Außenstehender wird das sowieso nicht verstehen.“

Klar ist, dass es in dem Coswiger Mietshaus Spannungen zwischen dem Angeklagten und den anderen Mietern gab. Weil er Wäscheleinen auf dem Boden zerschnitt, wurde er wegen Sachbeschädigung angezeigt. Der Rentner, den er jetzt angriff, hatte ihn vor Jahren mal aufgefordert, Schmutz, den er mit seinen Schuhen hinterlassen hatte, wegzuräumen. Zuletzt kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Nachbarn. Den soll er angespuckt haben. Er bekam daraufhin einen Strafbefehl vom Amtsgericht Meißen, sollte 1050 Euro Strafe zahlen. Er legte Einspruch ein, fühlte sich ungerecht behandelt. War es dieser Strafbefehl, der das Fass zum Überlaufen brachte? War der Rentner nur zufällig Opfer? Nein, sagt H., fügt aber hinzu: „Es kamen vier Leute infrage.“ Die Fachärztin für Psychiatrie Dr. Kerstin Buchholz bescheinigt dem Mann eine gehemmte Aggressivität. Brach die jetzt aus, kam es zu einem Affektstau? Nein, sagt die Psychiaterin. Die Tat sei nicht spontan erfolgt, sondern geplant und vorbereitet gewesen. So habe er zwei Werkzeuge mitgenommen und bereits seine Tasche für das Gefängnis gepackt. Auch sonst kann die Ärztin keinerlei psychische Erkrankungen bei dem Angeklagten feststellen, keine tiefgreifende Bewusstseinstörung, keine Anhaltspunkte für eine geistige Behinderung, keinen Hinweis auf seelische Abartigkeit. Klar ist, dass der Mann ein Einzelgänger ist, Minderwertigkeitskomplexe und Probleme hat, auf Menschen zuzugehen. Zwar war er sieben Jahre verheiratet, aber es war nur eine Zweckehe, um eine Wohnung zu bekommen. Von seiner Ex-Frau spricht er als „dem blöden Ding“ und dass er froh sei, dass sie von allein gegangen sei.

Dagegen kann er gut mit Tieren umgehen. In seinem erlernten Beruf als Schäfer geht er auf. Dort ist er den ganzen Tag mit Schafen und Hunden unterwegs, muss sich nicht mit Menschen abgeben. Wegen einer Erkrankung muss er diesen Beruf aufgeben. „Damit bin ich mein ganzes Leben nicht mehr klargekommen“, sagt er der Psychiaterin. Nicht klar kommt er auch, als er mit 58 Jahren seine Arbeit auf dem Bau verliert. Er fühlt sich abgeschoben, gedemütigt, nicht mehr gebraucht, verliert sein Einkommen, das ihm bis dahin seinen wenn auch bescheidenen Wohlstand garantierte, wird zum Bittsteller, kapselt sich noch mehr ein. „Das Leben ist mehr oder weniger an mir vorbeigezogen. Ich hätte mir ein Leben gewünscht, in dem ich akzeptiert werde, wie ich bin. Aber das ging nicht“, sagt er. Ganz offensichtlich ist er mit seinem Leben nicht mehr zurechtgekommen. Den einigen Ausweg sieht er darin, dass er ins Gefängnis geht, dort bleibt, am liebsten bis zum Lebensende. Denn dort wird für ihn gesorgt.

Würde er nicht immer wieder betonen, dass er den Nachbarn töten wollte, dann wäre die Tat eine gefährliche Körperverletzung, eine Sache fürs Amtsgericht. Heraus käme wohl eine Haftstrafe für den nicht Vorbestraften, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Bei versuchtem Mord ist das nicht mehr möglich. Die Frage ist nun, ob das Gericht ihm seine Version glaubt. Eine lange Haftstrafe gilt als sicher. Ob lebenslänglich, wie es sich der Angeklagte wünscht, gilt aber als unwahrscheinlich. Gut möglich, dass der Plan von H., seinen Lebensabend im Gefängnis zu verbringen, nicht aufgeht. Die Verhandlung wird am Montag fortgesetzt.

