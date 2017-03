Auto fährt Schulkind an Görlitz. Ein Auto hat eine Achtjährige am Mittwochmorgen in Görlitz auf ihrem Weg zur Schule angefahren. Das Mädchen war an der Schillerstraße plötzlich zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten. Der 36-jährige Fahrer eines Chevrolets konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Ein Rettungswagen brachte das bei der Kollision schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus. An dem Chevrolet entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Nach der Unfallaufnahme brachte eine Streife des örtlichen Polizeireviers dem Mädchen einen Kuschelbär der Deutschen Teddy-Stiftung ans Krankenbett und wünschte ihr eine gute Genesung.

Gefälschter Flyer kursiert in Görlitz Görlitz. Mehrere Bewohner der Leipziger Straße, Schillerstraße und Carl-von-Ossietzkystraße in Görlitz haben sich Dienstagnachmittag besorgt an die Polizei gewandt. In ihren Briefkästen entdecken sie eine perfide Mitteilung, wie Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mitteilt. In dem Flyer wurde eine Frau mit Namen und telefonischer Erreichbarkeit genannt, die mutmaßlich ein neugeborenes Kind verkaufen wolle. Die Kriminalpolizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen. Hinter der Postwurfaktion steckt offenbar eine Verleumdung durch eine andere Frau. Die getroffenen Aussagen entpuppten sich als frei erfunden.

Ortsschilder werden beklebt Reichenbach. Die Polizei hat am Dienstagvormittag erfahren, dass Unbekannte sechs Ortseingangsschilder von Reichenbach mit Schriftzügen in afghanischer Sprache beklebten. In dieser stand der Name der Stadt Reichenbach geschrieben. Ob Schaden an den gelben Ortstafeln entstanden ist, muss noch geklärt werden. Der Bürgerpolizist wird den Sachverhalt näher untersuchen.

Autodiebe stehlen älteren VW Görlitz. Unbekannte haben zwischen Montag- und Dienstagnachmittag in Görlitz einen VW Golf II gestohlen und in zwei weiteren Fällen versucht, Fahrzeuge zu entwenden. An der Sattigstraße entwendeten sie einen weißen, 26 Jahre alten Youngtimer. Dieser war auf das Kennzeichen GR-EL 217 zugelassen. Das Liebhaberstück befand sich den Angaben seines Halters nach in sehr gutem Zustand und war rund 1000 Euro wert. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen, nach dem auffälligen Volkswagen wird international gefahndet. Ein zweiter VW Golf parkte in unmittelbarer Nähe. Die Täter brachen in das Auto ein, konnten den Motor jedoch nicht starten. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 200 Euro. Dasselbe geschah auch an der Goethestraße. Hier brachen sie in einen 17 Jahre alten VW Transporter ein. Ohne Beute verließen die Diebe den Tatort. In diesen beiden Fall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht.

Versuchter Einbruch ins Blumengeschäft Markersdorf. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in Markersdorf. In der Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte an der Ladentür eines Blumengeschäftes an der Straße Am Schöps vergeblich versucht, in dieses einzudringen. Im Inneren befindet sich auch eine Postfiliale. Offenbar hat die Täter jemand bei ihrer Handlung gestört. Sie flüchteten. Das Blumengeschäft befindet sich in unmittelbarer Nähe des stationären Blitzers auf der B6. Wer in der Nacht, vermutlich zwischen 23 und 3 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, soll sich bei der Polizei zu melden. Es ist davon auszugehen, dass das Täterfahrzeug nicht direkt vor dem Blumengeschäft parkte, sondern verdeckt im näheren Umkreis. Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter 03581468100 entgegen.

Enkel verhindert Enkeltrick Löbau. Die Polizei hat am Dienstagmittag von einem versuchten Enkeltrick erfahren, von dem eine 85-jährige Löbauerin betroffen gewesen ist. Am Vormittag hat eine Frau die Seniorin angerufen. Sie gab sich als ihre Enkelin aus. Die Anruferin forderte 18000 Euro in bar, um eine vermeintlichen Notlage zu bewältigen. Sie soll so überzeugend geklungen haben, dass die ältere Dame bereits ihr Kreditinstitut anrief, um die Auszahlung zu veranlassen. Doch per Zufall meldete sich zwischenzeitlich einer der wirklichen Enkel. Er klärte den Sachverhalt auf und warnte seine Oma vor der Betrugsmasche. Als die mutmaßliche Betrügerin wieder anrief, konfrontierte die 85-Jährige die Frau mit dem Sachverhalt. Das Vorhaben der Betrügerin scheiterte, denn eine Geldübergabe am Nachmittag folgte nicht.

Metalldiebe am Werk Groß Düben. Metalldiebe haben zwischen Montagabend und Dienstagmittagan der Trauerhalle von Groß Düben etwa 60 Meter Dachrinne und einige Meter Fallrohr gestohlen. Die Beute war aus Kupfer, ihr Wert ist noch nicht beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Buntmetalldiebstahl aufgenommen.

Unfall gebaut mit 2,66 Promille Bad Muskau. Ein 26-Jähriger ist am Dienstagabend mit seinem BMW auf der Gablenzer Straße in Bad Muskau in Richtung des Eiland-Kreisverkehrs unterwegs gewesen, als das Auto von der Straße abkam und in den Straßengraben geriet. Der Wagen überschlug sich und kollidierte mit einem jungen Baum. Der BMW blieb schließlich auf dem Radweg stehen. Nicht nur, dass das Unfallauto einen Totalschaden von etwa 5000 Euro aufweise, auch ein Leitpfosten und der Baum sind durch den Unfall zerstört. Weil die herzugeeilten Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallfahrers aus Deutschland rochen, veranlassten sie einen Test. Umgerechnet 2,66 Promille lautete das Ergebnis. So folgten die Anordnung zur Blutentnahme und der Einzug des Führerscheins. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen.

Unbekannte stehlen Rad Weißwasser. Unbekannte haben in Weißwasser am Dienstagnachmittag ein rot-braun lackiertes 28-Zoll Damenfahrrad der Marke Göricke gestohlen. Es stand vor einem Geschäft an der Karl-Marx-Straße. Der Wert des Fahrrads wird mit etwa 400 Euro angegeben. Nach ihm fahndet die Polizei.