Gefälschte Papiere entdeckt Bei Kontrollen an der A 17 hat die Bundespolizei erneut Straftäter überführt. Bei drei Männern wurden Drogen gefunden.

Crystal wurde bei zwei Männern bei Kontrollen hinter der Grenze gefunden. © dpa

Weil er bei einer Kontrolle auf der A 17 unglaubwürdige Aussagen machte, nahmen Bundespolizisten am Donnerstagabend den Insassen eines Kleintransporters näher unter die Lupe. Der Moldauer (53) erzählte über eine angebliche Schwester, die in Deutschland wohne und bei der er gern Urlaub machen möchte. Zudem hatte der Mann kein Bargeld bei sich. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Gepäck des 53-Jährigen eine auf ihn ausgestellte gefälschte rumänische Identitätskarte sowie eine Meldebestätigung aus Deutschland, welche auf seine gefälschte rumänische Identität ausgestellt war. Der Moldauer wurde in Gewahrsam genommen und im wird Laufe des Freitags nach Tschechien zurückgeschoben und an die dortigen Behörden übergeben.

Weiterhin erweckte auch der Führerschein des Fahrers das Interesse der Beamten. Dieser stellte sich nämlich bei genauerer Betrachtung als Fälschung heraus. Der 24-jährige Moldauer muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten.

Für einen 37-jährigen Rumänen ging es am Donnerstag auf direkten Weg in die JVA nach Dresden. Er verbüßt dort jetzt eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe wegen Diebstahls. Mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen falscher Verdächtigung wurde ein 29-jähriger Rumäne gesucht, den die Beamten am Donnerstagabend kontrollierten. Für ihn ging es ebenfalls in die JVA nach Dresden.

Bad Schandau / Drogen sichergestellt

Bei der Kontrolle eines 35-jährigen Deutschen auf der A 17 in einem grenzüberschreitenden Linienbus fanden die Beamten am Donnerstagmittag eine Tüte mit einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, es handelte sich vermutlich um 22 Gramm Marihuana. In Bad Schandau fanden die Beamten bei zwei Deutschen (27, 27) ebenfalls betäubungsmittelähnliche Substanzen. In diesen Fällen war es vermutlich Crystal, einmal 3,7 Gramm und einmal 1,1 Gramm. Gegen alle drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, so die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel. (szo)

zur Startseite