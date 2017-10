Gefälschte E-Mails im Umlauf Absender ist scheinbar die Stadtverwaltung. Doch es gibt sichere Zeichen dafür, dass jemand anderes dahintersteckt.

Mit der Roßweiner Stadtverwaltung hatte der Unternehmer aus dem Gewerbegebiet schon öfter per E-Mail Kontakt. Wohl deshalb ist ihm diese eine Mail aufgefallen. Auch die war scheinbar von der Verwaltung verschickt worden. Doch einige Details waren anders als üblich und der elektronische Brief offenbar mit Viren verseucht. Der Unternehmer löschte die Mail, ohne sie zu öffnen und informierte die Stadtverwaltung. Die warnt nun offiziell auf ihrer Internetseite vor den gefälschten Mails. Die dienen dem Absender dazu, Daten auszuspionieren, zu verschlüsseln, zu löschen oder Geld zu erpressen.

René Handschack, IT-Verantwortlicher der Stadt Roßwein, empfiehlt Empfängern von E-Mails, diese vor dem Öffnen auf die Möglichkeit einer Fälschung zu prüfen. „Kommen die Mails von Absendern, mit denen schon öfter Kontakt bestanden hat, sollte die Signatur mit älteren E-Mails verglichen werden“, so Handschack. Der Empfänger sollte prüfen, ob die richtige Anrede verwendet wird, der Text in einem sinnvollen Deutsch geschrieben ist und ob möglicherweise eine Drohkulisse aufgebaut wird. Ein Hinweis auf eine gefälschte Mail ist, wenn der richtigen Versendeadresse eine zweite in Klammern hinzugefügt wurde, zum Beispiel: stadt@rosswein.de (fdrth21e@t-0nline.de). Dabei werde das Wort „online“ mit einer Null statt mit einem „o“ geschrieben.

Die gefälschten Mails haben oft Absender, die der Empfänger als vertrauenswürdig einstuft, wie die Stadtverwaltung oder die Stadtwerke. „Das wird ausgenutzt“, so Handschack. Schützten könnten sich die Empfänger davor nicht. „Da helfen auch keine Virenprogramme.“ Der IT-Verantwortliche warnt davor, aus Neugier einen Anhang zu öffnen oder auf einen Link zu klicken. Wer unsicher ist, könne sich jederzeit telefonisch bei der Stadtverwaltung melden, um nachzufragen, ob die Mail auch von dieser versendet wurde. (DA/rt)

zur Startseite