Gefällte Linden beschäftigen Politiker Abgeordnete Franziska Schubert will mehr zur Fällung von zehn Bäumen in Oderwitz wissen. Sie verweist aufs Naturschutzgesetz.

Die Fällung von zehn Bäumen an der Oderwitzer Lindenallee wird von Einwohnern kritisiert. © Privat

Die Baumfällungen an der Oderwitzer Lindenallee in den vergangenen Wochen haben ein politisches Nachspiel. Wie das Regionalbüro der Landtagsabgeordneten Franziska Schubert (Bündnis 90/Die Grünen) mitteilt, hat die grüne Abgeordnete diesbezüglich eine Kleine Anfrage an die sächsische Staatsregierung gestellt. Franziska Schubert will mit der Anfrage erfahren, welche Entscheidungen den Baumfällungen vorausgingen, ob Alternativmaßnahmen zum Erhalt der alten Bäume geprüft wurden und inwieweit der Artenschutz ordentlich berücksichtigt wurde.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Gemeinde bekannt gegeben, dass zehn der 42 Bäume an der Oderwitzer Lindenallee gefällt werden müssen. Als Grund dafür wurde angegeben, dass Pilzarten die Bäume stark geschädigt haben, sodass sie eine Gefahr sind. Der Fällung vorausgegangen war eine gemeinsame Begehung der Lindenallee von Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis und der Gemeindeverwaltung im vorigen Sommer. Dabei seien laut dem Oderwitzer Bauamtsleiter Christian Wirrig umfangreiche Stellen mit Schäden an den Bäumen festgestellt worden. „Danach untersuchte ein Baumsachverständiger die Bäume an der Lindenallee genauer“, so Wirrig. „Das Gutachten ergab, dass eine Vielzahl der Bäume durch verschiedene Pilzarten stark geschädigt sind.“ Eine Fällung der Bäume sei zum Schutz der Bevölkerung und zur Verhinderung der Ausbreitung der Pilze zwingend erforderlich gewesen, so Wirrig.

In Oderwitz hat diese Entwicklung nun Einwohner auf den Plan gerufen, welche die Fällungen kritisieren und Aufklärung fordern. Bei dem Flächennaturdenkmal „Lindenallee an der Birkmühle“ handele es sich um ein ortsbildprägendes Ensemble, dessen Baumbestand nach Aussagen Ortskundiger ein Lebensalter von 300 bis 400 Jahren und einen Stammumfang bis zu fünf Metern hat. „Die Bäume sind wichtige Brutplätze für verschiedene Tiere, unter anderem für Käuze“, schreibt Franziska Schubert in ihrer Kleinen Anfrage. „Mir tut das in der Seele weh, und ich verstehe die Menschen, die hier ihren Unmut äußern. Generationen von Kindern haben in der Lindenallee gespielt, als beliebter Wanderweg werden die jahrhundertealten Linden von den Menschen bestaunt“, so Schubert. Sie verweist auf das Bundesnaturschutzgesetz, an das man sich halten müsse. „Insbesondere bei Flächennaturdenkmalen gilt, erst einmal alle anderen Maßnahmen zum Erhalt zu prüfen, bevor man die Kettensäge ansetzt“, so Franziska Schubert.

Laut Gemeindeverwaltung sollen für die gefällten Bäume im Frühjahr an gleicher Stelle neue Linden gepflanzt werden. Die auszuführenden Arbeiten seien mit den Sachgebieten Naturschutz und Denkmalschutz beim Kreis abgestimmt.

