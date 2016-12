Gefällte Linde wird ersetzt

Für die vor vier Wochen gefällte große Linde auf dem Parkplatz Neustädter Straße Ecke Burggäßchen in Sebnitz kündigt die Stadt Ersatz an. „An gleicher Stelle wird wieder ein Baum stehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Verwaltung erläutert auch die Gründe für die Fällung. Im Fußbereich des Stammes war der Baum verfault. Das habe ein Gutachten ergeben. Darin wurde festgestellt, dass die Verkehrssicherheit nicht gegeben ist. Eine Fällung sei unumgänglich gewesen. Zur Pflege wurden weitere Bäume im Stadtgebiet sowie in Hinterhermsdorf, Mittelndorf, Ottendorf und Hertigswalde verschnitten. (SZ/dis)

zur Startseite