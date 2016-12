Gefährliches Spiel an Oberschule Ein Schüler will Tüten mit weißem Pulver verkaufen. Es handelt sich um Kreide – trotzdem kommt die Polizei.

Oberschule im Triebischtal. © SZ-Archiv

Dieser Vorfall sorgt an der Triebischtalschule für Aufregung. Ein Siebtklässler hatte außerhalb der Schule Tütchen mit einem weißen Pulver an Mitschüler verkaufen wollen. Zwei Euro wollte er für eine haben.

Das meldeten Schüler ihren Lehrern und diese der Direktorin Steffi Wenzel. „Daraufhin habe ich die Polizei alarmiert, auch wenn sich schnell herausstellte, dass sich in den Tüten keine Drogen, sondern Kreide befunden hatte“, so Wenzel. Die habe der Schüler vorher aus einem Klassenraum entwendet. Beides habe man nicht akzeptieren wollen, deshalb die Polizei gerufen.

„Mithilfe zweier Bürgerpolizisten und mit dazugerufenen Eltern haben wir unverzüglich mit dem Jungen ernsthaft gesprochen“, so Wenzel. Zunächst wurde der Siebtklässler vom Unterricht suspendiert. Drogen haben die Beamten an der Schule nicht gefunden. „Wir haben die Lage mit Eltern und Schülern diskutiert, wollen solche gefährlichen Spielchen hier nicht haben“, so Wenzel. (SZ/mhe)

zur Startseite