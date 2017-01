Gefährliches Radeln in der Neustadt Das Radverkehrskonzept sieht den Ausbau etlicher Radwege vor. In der Neustadt wird aber noch mehr gefordert.

Radverkehrskonzept sieht den Ausbau etlicher Radwege vor © Symbolbild: dpa

Bei dem derzeitigen Wetter lassen die meisten Dresdner ihr Fahrrad wohl im Keller. Sonst entwickelt sich die Stadt aber immer mehr zur Radler-Hochburg – Tendenz steigend. Inzwischen passieren 16 Prozent aller Fahrten mit den Drahteseln. Erschreckend ist allerdings, dass die Zahl der Unfälle mit Radfahrern deutlich über dem Durchschnitt anderer deutscher Großstädte liegt. Deswegen ist die Stadt nun aktiv geworden und hat das erste Radverkehrskonzept entwickelt.

Insgesamt werden 45 Millionen Euro in den Ausbau von Radwegen und das Anlegen eines Hauptroutennetzes investiert. Dadurch sollen vor allem die Unfälle weniger werden. Die Stadt rechnet damit, dass sie 30 Millionen Euro Fördermittel bekommt. Schon im März könnte der Stadtrat über das Konzept mit 45 Einzelmaßnahmen entscheiden. Derzeit tourt Stadtplaner Matthias Pfeil damit noch durch die Ortsbeiräte und will sich sein Konzept dort bestätigen lassen. Die Neustädter sahen reichlich Nachholbedarf. Anlehnend an eine Stellungnahme des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Dresden reichten die Grünen einen Ergänzungsantrag ein. Demnach soll die Stadt elf weitere Routen allein im Ortsamt Neustadt in das Konzept aufnehmen.

So sei die Situation unter anderem an der Zufahrt zur Kleinen Marienbrücke brenzlig, meint ADFC-Mitglied und einstiger Grünen-Ortsbeirat Michael Ton. Denn dort teilen sich Rad- und Autofahrer einen Weg – eine Lösung, die der Klub an keiner Stelle gutheißen kann. Doch in Dresden ist diese Variante noch weit verbreitet: 247 Kilometer Wege müssen sich Radfahrer und Fußgänger derzeit in der Landeshauptstadt teilen.

Neben der Zufahrt zur Kleinen Marienbrücke wurde auch der Weg auf das große Bauwerk kritisiert. Denn aus Pieschen kommend, müssen Radler bislang vom Elbufer zur Leipziger Straße vorfahren, um auf die Marienbrücke zu gelangen. Oder sie steigen am Fuße des Bauwerks ab und tragen ihr Gefährt etliche Stufen nach oben. Der ADFC und der Ortsbeirat schlagen deshalb eine Rampe vor. Verbesserungen halten die Politiker außerdem auf der Eschen-, Hoyerswerdaer, Albert-, Anton-, Scheunenhof- und Erna-Berger-Straße sowie am Alaunplatz, auf dem Elberadweg am Citybeach sowie an der Anschlussstelle von der Albertbrücke in die Glacisstraße für dringend notwendig.

zur Startseite