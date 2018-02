Gefährliches Abseilen im Trixi-Park Erstmals haben Wasserretter aus ganz Deutschland in Großschönau geübt. Dabei hatte der Sprungturm eine große Rolle.

Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben im Waldstrandbad Großschönau vom Zehn-Meter-Turm auch das Evakuieren von Menschen geprobt, die vom Wasser eingeschlossen sind. © www.foto-sampedro.de

Großschönau. Es ist eine wacklige Angelegenheit. Die Trage über das Geländer zu ziehen ist nicht leicht. Schließlich soll die darin liegende verletzte Person möglichst erschütterungsfrei transportiert werden. Der Zehn-Meter-Turm im Waldstrandbad ist an diesem Tag ein fiktives Gebäude in einem Hochwassergebiet, aus dem unter anderem verletzte Personen evakuiert werden müssen. Auch das sei eine der vielen Aufgaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), sagt der Ressortleiter Einsatzausbildung Jens Strangfeld. Die Mitglieder überwachen beileibe nicht nur die Badestrände in Deutschland. Auch wenn das eine traditionelle Aufgabe und auch immer noch ein Kerngebiet der Organisation ist, umfasst ihr Aufgabengebiet doch weit mehr Einsatzbereiche.

Zum Beispiel bildet die DLRG sogenannte Strömungsretter aus, die auf stark strömende Gewässer, Wildwasser und Hochwasser spezialisiert sind. Bei Überschwemmungen und Flutkatastrophen kann ein bislang ruhiger Bach oder Fluss schnell zu einem reißenden Gewässer werden, in dem ein normaler Einsatz nicht mehr möglich ist. Auch bei der DLRG Bezirk Zittau sind Strömungsretter tätig.

Sie üben regelmäßig einmal im Monat. Der Einsatz am Sonnabend war für sie dennoch eine Premiere, denn zum ersten Mal arbeiteten sie gemeinsam mit Helikopterrettern von der europaweit tätigen Organisation Surf Live Rescue, die sich vor allem auf die Bergung aus dem Meer spezialisiert hat. Diese noch recht junge Organisation hat ihre Hauptzentrale in Großschönau, wo eines ihrer Gründungsmitglieder wohnt. Alexander Menzel ist auch in der DLRG Bezirk Zittau und gab den Anstoß für die Zusammenarbeit. Daher waren am Sonnabend Spezialkräfte aus ganz Deutschland in Großschönau.

Sie üben die sogenannte Schrägseilrettung und das Abseilen von hohen Gebäuden. Für ersteres müssen sie ein Seil über eine Wasserfläche spannen, das Tragsystem sicher daran anbringen, die Trage mit der verletzten Person in das Schlauchboot abseilen und diese schließlich ans Ufer bringen. Bei 16 Rettern dauert es eine ganze Weile, bis jeder die notwendigen Handgriffe zumindest einmal geübt hat. Im Ernstfall sei jede Situation anders, erklärt Jens Strangfeld. Da könne man gar nicht genug Praxis bekommen. Vor Ort muss man in relativ kurzer Zeit einschätzen, welche Maßnahmen geeignet sind. Zum Beispiel muss man die Fixpunkte, an denen die Seile gespannt werden, sehr sorgfältig aussuchen. Diese müssen ja nicht nur das Gewicht der Ausrüstung, sondern auch das der beteiligten Personen aushalten. Deren Sicherheit steht immer an erster Stelle. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, brauchen sie vor allem Praxiserfahrungen.

Jens Strangfeld ist daher sehr dankbar, dass der Trixipark Großschönau ihnen den Sprungturm zur Verfügung gestellt hat. Die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut. Das sieht auch Geschäftsführerin Annette Scheibe so. Sie findet es super, dass sich Menschen in ihrer Freizeit derart für die Gemeinschaft einsetzen und unterstützt diese Arbeit sehr gerne.

Jens Strangfeld wünscht sich, dass sich noch viel mehr Menschen finden, die so denken. Es ist ein großes Problem, geeignete Gebäude für ihre Übungen zu finden, schildert er. Es sei enorm wichtig, möglichst viele unterschiedliche Situationen simulieren zu können. Jeder Einsatz ist anders und man muss flexibel reagieren können. Deshalb suchen sie händeringend Häuser. Wer ein solches Haus zur Verfügung stellen möchte, kann sich gern bei der DLRG melden.

