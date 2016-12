Gefährlicher Winzling Sachsens neuer Fisch-Atlas dokumentiert, dass die Artenvielfalt steigt. Ein Neuankömmling macht Sorgen.

Eine Schwarzmundgrundel, wie sie Angler jetzt immer öfter in sächsischen Flüssen am Haken haben. © Foto: Marius Becker /dpa

Sie ist die schlechteste Schwimmerin unter den Fischen. Es sieht eher nach einem Hüpfen über den Gewässergrund aus. Für Raubfische ist die Schwarzmundgrundel, die keine Fischblase hat, eine leichte Beute. Dennoch verbreitet sie sich explosionsartig und erobert immer mehr Gewässer in Europa. In Sachsen war sie vor zehn, zwölf Jahren noch unbekannt. Jetzt haben sie Angler immer öfter am Haken, auch in der Elbe und ihren Nebenflüssen. Nun machen sich nicht nur Angler Sorgen, ob die rasante Ausbreitung für die heimischen Fischarten schädlich ist. – Im Fisch-Atlas für Sachsen, der 2005 von der Fischereibehörde veröffentlicht wurde, hieß es noch, dass es keine Vorkommen gibt. Im jetzt neu aufgelegten Atlas ist das anders. „Was wir erwartet hatten, ist eingetroffen: Die Schwarzmundgrundel ist da“, sagt Gert Füllner, Leiter des Referats Fischerei im Landesumweltamt. Er ist einer der Autoren des aktuellen Fisch-Atlas, der im Nationalparkzentrum Bad Schandau der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Die Fischereibehörde befischt systematisch die sächsischen Gewässer und wertet die Fangergebnisse aus. Neben dem chemischen Zustand des Wassers sind die Artenvielfalt und die Entwicklung der Fischpopulation wichtige Kriterien zur Bewertung der Wasserqualität.

Große Fortschritte in Sachen Wasserqualität hat die Elbe gemacht. 1995 wurden in dem Fluss lediglich 19 Fischarten nachgewiesen, inzwischen sind es mehr als doppelt so viele. Die größten Populationen bilden dabei Plötze, Ukelei, Barsch und Döbel. Der lange als ausgestorben gegoltene Lachs und die Quappe sind auf dem Vormarsch. „In der Stückzahl sind sie fast im Mittelfeld der Arten angekommen“, sagt Gert Füllner. Dass das so ist, dafür hat die Fischereibehörde mächtig nachgeholfen. In dem seit 2008 laufenden Wiederansiedlungsprojekt werden jährlich Hunderttausende Jungfische im Lachsbach und weiteren Nebenflüssen der Elbe ausgesetzt. „Es ist aber nicht so, dass wir nur Jungfische gefangen haben, sondern auch größere“, sagt der Referatsleiter.

Zwar ist es der erste Fisch-Atlas Sachsens, der auf die Schwarzmundgrundel hinweist, aber das erste Mal hier gesichtet wurde sie schon vor mehr als zehn Jahren. Damals allerdings sehr vereinzelt. „Jetzt hatten wir einen Fang in der Elbe bei Bad Schandau, bei dem wir gleich 14 Stück im Netz hatten“, berichtet Gert Füllner.

Ob es tatsächlich eine Fischart gibt, die unter der Einwanderung der Grundel leidet, wird weiter wissenschaftlich untersucht.

