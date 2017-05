Gefährlicher Wildwechsel

Einbruch in Lagerhalle Pirna An der Wehlener Straße in Pirna hatten sich Unbekannte Zutritt am Mittwochnachmittag zur Lagerhalle eines Agrarbetriebes verschafft. In der Halle brachen sie eine Tür auf und durchsuchten augenscheinlich die Einrichtung, stahlen aber offenbar nichts. Zudem hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen und in der Lagerhalle mehrere Feuerlöscher entleert. Schadensangaben liegen noch nicht vor.

Seniorin erkannte Telefonbetrug Bad Gottleuba-Berggießhübel. Eine 67-Jährigen lies sich am Donnerstagnachmittag nicht von einem Anrufer hinters Licht führen. Ein Mann meldete sich telefonisch bei der Seniorin und gab sich als Verwandter aus und bat um 15000 Euro für einen Immobilienkauf. Die Seniorin hatte jedoch bemerkt, dass es sich nicht um einen Verwandten handelte und reagierte ausweichend. Daraufhin beendete der Anrufer das Gespräch. Die 67-Jährige verständigte richtigerweise die Polizei.

Passat prallt auf Reh Hohnstein. Am Donnerstagmorgen war der Fahrer (28) eines VW Passat auf der Verbindungsstraße (S 165) zwischen Lohmen und Rathewalde unterwegs. Auf der Strecke sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Passat entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. In Neustadt kam es ebenfalls zu einem Unfall mit einem Reh. Ein 33-Jähriger war mit einem Kleintransporter auf der Verbindungsstraße zwischen Langburkersdorf und Sebnitz unterwegs. Auf der Strecke sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.