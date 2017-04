Gefährlicher Weg zur Haltestelle Fehlende Gehwege und Lampen sorgen für Verärgerung. Pläne für die Behebung der Mängel gibt es seit mehr als zehn Jahren.

Florian läuft am Donnerstag auf der S 34 zur Bushaltestelle Ullrichsberg. Ein Fußweg existiert nicht. Die Straßenbeleuchtung ist mangelhaft. © Dietmar Thomas

An der stark befahrenen Staatsstraße 34 entlang zu laufen, ist gefährlich. Doch die Schulkinder und andere Fußgänger, die von Ullrichsberg kommen, sind dazu gezwungen, wenn sie zur Bushaltestelle wollen. Auch Florian, der am Donnerstag seinen Opa besucht hat, ist der Weg nicht ganz geheuer.

Schlechte Beleuchtung und fehlende Fußwege sowohl im Bereich der Staats- als auch der abzweigenden Kreisstraße sind die drängenden Probleme, die Roßweins Stadtrat Steffen Zaspel (Wählervereinigung) bei der jüngsten Sitzung des technischen Ausschusses angesprochen hat.

„Zwei Leuchten sind nicht in Betrieb, weil die Kabel geklaut wurden. Es ist wichtig, dass im Bereich der Kreisstraße etwas passiert. Denn bei der Modernisierung des Bahnübergangs ist die Beleuchtung weggefallen“, so Zaspel. Er stellte die Frage, ob eventuell eine Mast gesetzt und eine Freileitung gezogen werden könnte? Roßweins Bürgermeister Veit Lindner sieht dies kritisch. Er denkt an eine einfachere Lösung: „Eventuell könnten wir mit den Bewohnern des Bahnwärterhäuschens eine Einigung treffen. Das Anbringen einer LED-Lampe und eines Zwischenzählers könnte schneller gehen und helfen.“ Im Bereich der Busbuchte stehen sogenannte Peitschenlampen. Lindner wolle prüfen lassen, ob die Installation der Lampe ausreichend ist, um den Bereich entlang der Straße bis zur Haltestelle komplett auszuleuchten.

Stadtrat Steffen Zaspel hat einen Vorschlag, was den Fußweg „auf dem Stück Ullrichsberg bis runter zur Bushaltestelle“ betrifft. Ideal sei es seiner Ansicht nach, den bestehenden Graben zur verrohren somit trocken zu legen und in diesem Bereich einen Gehweg zu bauen. Damit rennt er im Rathaus offene Türen ein – und trifft gleichzeitig einen wunden Punkt. Veit Lindner sagte: „Die Stadt hat vor zehn, zwölf Jahren schon einen Beschluss gefasst, dort einen Fußweg anzulegen, wenn Geld da ist.“ Und genau daran scheitert es. Denn mit einer Verrohrung und dem anschließenden Aufbringen einer Schwarzdecke sei es nicht getan. Der Bau sei aufwendiger. „Das ist dann keine preiswerte Nummer und eine langwierige Angelegenheit. Gegenwärtig liegt der Bereich außerhalb jeder Förderzone“, sagte er. Die Chancen stehen also schlecht, dass sich in Sachen Gehweg etwas tut. „Aber was die Beleuchtung betrifft, schauen wir, was wir auf dem kurzen Weg tun können“, sagte Lindner.

Die Dunkelstunde in dem Bereich ist ein Dauerthema. Zuletzt hatte Jens Funke bei der Sitzung des Ortschaftsrates Niederstriegis den Zustand bemängelt. Auf den letzten Metern hin zur Haltestelle sei es stockfinster. „Das kann nicht sein. Es muss endlich gehandelt werden“, forderte er. Schließlich wisse man nie, „welche Gestalten draußen unterwegs sind“.

