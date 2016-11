Gefährlicher Weg zum Schulbus Die Verwirrung um die Ausschilderung in Mittelndorf geht in die nächste Runde. Das Problem aber bleibt.

Auf der Weinbergstraße ist es auch gefährlich. Deshalb brachte jemand privat Warnschilder an. Die sorgten nun für Verwirrung. © Dirk Zschiedrich

Mittelndorf. Die neuen Zusatzschilder für Mittelndorf „Den Kindern zuliebe“ müssten schon längst im Sebnitzer Rathaus stehen. Das sagte zumindest Ortsvorsteher Wolfgang Mühle in der Ortschaftsratssitzung im September. Man wisse nur noch nicht, wo an der Hauptstraße die Schilder aufgestellt werden sollen, so seine Erkenntnis. Damit nährte er die Hoffnung, dass solche Zusatzschilder endlich die Kraftfahrer daran erinnern, in Mittelndorf den Fuß vom Gas zu nehmen. Die Geschwindigkeit auf der Ortsdurchfahrt ist zwar auf 40 Kilometer pro Stunde beschränkt. Doch nicht alle Kraftfahrer halten sich daran, sagen Einwohner. Sie haben vor allem Angst um ihre Kinder, die auf dem Weg zur Bushaltestelle sind, weil es entlang der Staatsstraße keinen Fußweg gibt.

Deshalb hatte Ortschaftsratsmitglied Thomas Barthold vor einiger Zeit angeregt, im Bereich der Bushaltestelle zusätzliche Schilder anbringen zu lassen.

Inzwischen ist die Verwirrung perfekt. Auf der Weinbergstraße tauchten nämlich solche Zusatzschilder auf, und die Mittelndorfer glaubten schon, es seien besagte aus dem Rathaus, nur an der falschen Stelle. Doch die Schilder an der Weinbergstraße wurden aus Privatinitiative aufgestellt.

Aber wo sind nun die „richtigen“ Schilder? Das ist eine lange Geschichte, wie SZ von Ronald Kretzschmar von der Hauptverwaltung im Sebnitzer Rathaus erfuhr. Im März hatte der Ortschaftsrat die Idee. Im Mai legte ihm die Stadt ein Angebot über 800 Euro vor. Im August hatte der Ortschaftsrat der Stadt mitgeteilt, dass ihm das zu teuer sei. Dann erklärte sich Robert Läsker, Ortschaftsratsmitglied und ehemaliger Bürgermeister von Kirnitzschtal, bereit, nach einer billigeren Variante zu suchen. Die fand er auch, für 450 Euro. In die Kosten sollten sich Stadt und Ortschaftsrat je zur Hälfte teilen. In der Zwischenzeit habe der Ortschaftsrat seine Mittel aber für andere Dinge verplant und wollte die Schilder erst für 2017 bestellen lassen, so der Leiter der Hauptverwaltung. Im Rathaus habe man unterdessen entschieden, die beiden Schilder noch dieses Jahr zu kaufen. Die Stadtverwaltung schieße den Anteil der Mittelndorfer erst einmal vor.

