Gefährlicher Vorfall am Bahnübergang

Ein Trilex-Zug musste am Montag bei Taubenheim eine Gefahrenbremsung einlegen. © Symbolfoto: Uwe Soeder

Am Montagmittag musste der Triebwagenführer eines Trilex-Zuges am Bahnübergang Sohland / Taubenheim eine Gefahrenbremsung einlegen. Trotz geschlossener Schranke befand sich ein weißer Transporter auf den Gleisen. Zu einem Zusammenprall kam es glücklicherweise nicht. Das Fahrzeug konnte noch rechtzeitig die Gleise verlassen, entfernte sich dann allerdings unerkannt. Das teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach und ein Techniker der Deutschen Bahn AG überprüften nach dem Vorfall, ob der Übergang ordnungsgemäß funktioniert. Am System wurde ein Störprotokoll ausgelesen. Das Protokoll habe einen Schwergang des Schrankenbaumes ausgewiesen. Das wiederum sei ein Indiz dafür, dass die Halbschranke beim Schließen auf ein Hindernis traf.

Aufgrund des Vorfalls kam es zu vier Minuten Zugverspätung, Personen im Zug wurden nicht verletzt. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr aufgenommen. (szo)

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem weißen Transporter machen können, melden sich bitte unter Telefon 03586 76020.

