Gefährlicher Spaziergang Zwei Mädchen waren am Donnerstag im Gleisbett zwischen Wilthen und Tautewalde unterwegs – sie suchten ein verlorenes Spielzeug. Zwei Bundespolizisten konnten Schlimmeres verhindern.

Bahngleise sind kein Spielplatz. Zwei Mädchen aus dem Oberland war das jetzt offenbar nicht bewusst. © dpa

Zwei Mädchen haben am Donnerstag im Oberland einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die beiden 13-Jährigen waren im Gleisbett zwischen Wilthen und Tautewalde unterwegs. Ein Triebwagenführer bemerkte die leichtsinnigen Spaziergängerinnen und alarmierte die Bundespolizei. Mit Martinshorn und Blaulicht erreichten die Beamten nach wenigen Minuten den angegebenen Bahnkilometer und konnten die Kinder sehen, die gerade im Begriff waren, über die Gleise auf eine angrenzende Wiese zu laufen. Auf ihr gefährliches Treiben angesprochen, gaben die Mädchen an, auf der Brücke am Südweg gespielt zu haben, dabei sei ihr Spielzeug, offenbar ein Fidget Spinner“, ins Gleis gefallen. Nun waren sie unterwegs, um es zu suchen. Nach einer deutlichen Standpauke wurden die Mädchen zurück nach Hause gebracht. (szo)

